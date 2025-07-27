Зеленський обговорив з Макроном роботу антикорупційної інфраструктури та відкриття переговорного кластеру

Володимир Зеленський зазначив, важливо, щоб Україна й Молдова і надалі рухалися синхронно на шляху до ЄС.

Фото: Getty Images

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів телефону розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Під час розмови сторони обговорили основні оборонні потреби.

«Передусім мова про зміцнення ППО. Нам потрібен надійний захист від російських ракет і дронів. Говорили про постачання додаткових ракет до систем SAMP/T і Crotale.

Багато говорили про фінансування виробництва українських дронів усіх типів. Франція готова нам із цим допомагати, будемо працювати разом», - заявив Зеленський.

Також він зазначив, що обговорили тренування українських пілотів на «міражах».

«Дуже цінуємо те, що Франція продовжуватиме їхнє навчання й завдяки цьому ми зможемо підготувати ще більше додаткових пілотів.

Поінформував про підсумки третьої зустрічі з російською стороною в Стамбулі. Нам вдалося домовитися про новий обмін полоненими. Очікуємо на відповідь щодо нашої пропозиції провести зустріч на найвищому рівні до кінця серпня. На ній обов’язково мають бути присутні представники Європи», - сказав він.

Також сторони детально обговорили євроінтеграційний шлях України та домовилися працювати над пошуком рішень, які дадуть змогу відкрити перший переговорний кластер найближчим часом.

«Важливо, щоб Україна й Молдова і надалі рухалися синхронно.

Ми також говорили про роботу антикорупційної інфраструктури України, яка повністю функціонує. Президентський законопроект гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів і запобігає російському впливу на них. Дякую, Франціє, за підтримку та готовність допомагати!», - сказав він.

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