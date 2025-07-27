Практика судів
  1. В Україні

Зеленський обговорив з Макроном роботу антикорупційної інфраструктури та відкриття переговорного кластеру

15:33, 27 липня 2025
Володимир Зеленський зазначив, важливо, щоб Україна й Молдова і надалі рухалися синхронно на шляху до ЄС.
Зеленський обговорив з Макроном роботу антикорупційної інфраструктури та відкриття переговорного кластеру
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів телефону розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Під час розмови сторони обговорили основні оборонні потреби.

«Передусім мова про зміцнення ППО. Нам потрібен надійний захист від російських ракет і дронів. Говорили про постачання додаткових ракет до систем SAMP/T і Crotale.

Багато говорили про фінансування виробництва українських дронів усіх типів. Франція готова нам із цим допомагати, будемо працювати разом», - заявив Зеленський.

Також він зазначив, що обговорили тренування українських пілотів на «міражах».

«Дуже цінуємо те, що Франція продовжуватиме їхнє навчання й завдяки цьому ми зможемо підготувати ще більше додаткових пілотів.

Поінформував про підсумки третьої зустрічі з російською стороною в Стамбулі. Нам вдалося домовитися про новий обмін полоненими. Очікуємо на відповідь щодо нашої пропозиції провести зустріч на найвищому рівні до кінця серпня. На ній обов’язково мають бути присутні представники Європи», - сказав він.

Також сторони детально обговорили євроінтеграційний шлях України та домовилися працювати над пошуком рішень, які дадуть змогу відкрити перший переговорний кластер найближчим часом.

«Важливо, щоб Україна й Молдова і надалі рухалися синхронно.

Ми також говорили про роботу антикорупційної інфраструктури України, яка повністю функціонує. Президентський законопроект гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів і запобігає російському впливу на них. Дякую, Франціє, за підтримку та готовність допомагати!», - сказав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Володимир Зеленський Емманюель Макрон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Денис Маслов вніс законопроект про підвищення окладів суддям місцевих судів до 90 тисяч грн, але є нюанс

Зміни передбачають обрахунок окладів суддів в орудних величинах, а розмір орудної величини буде встановлено Кабміном, доручення якому з «бажаним» розміром цієї величини міститься в іншому законопроекті, який зареєстрували Руслан Стефанчук, Галина Третьякова, Данило Гетманцев та інші.

У бюджетному комітеті вважають, що міжнародним партнерам час дозволити використовувати їх допомогу на потреби ЗСУ

Наразі міжнародні партнери не дозволяють використовувати їхню допомогу на потреби сектору оборони України, крім Великої Британії.

Начальник відділу ДБР отримує 160 тисяч грн, Генпрокурор – 95 тисяч грн, прокурор місцевої прокуратури – 35, – Руслан Кравченко

Посадовий оклад детектива НАБУ становить 69 038 грн без урахування премій та стимулюючих виплат.

Службове житло – це не винагорода «за вислугу»: Олена Шуляк заявила, що законопроект про скасування Житлового кодексу є вимогою ЄС

Верховна Рада прийняла законопроект про скасування Житлового кодексу за основу, бо він є «маяком» серед вимог ЄС, незважаючи на зауваження СБУ та Служби зовнішньої розвідки стосовно ризиків для отримання службового житла військовослужбовцями.

Галина Третьякова зареєструвала законопроект про встановлення ознак наявності трудових відносин

Однією з ознак буде вважатися систематична виплата особі, яка виконує роботу чи надає послуги, винагороди, що складає не менше 80% її загального сукупного доходу за 24-місячний період, якщо такі виплати отримано від однієї особи, в інтересах якої виконуються роботи чи надаються послуги.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Павло Гречківський
    Павло Гречківський
    колишній член Вищої ради правосуддя
  • Уляна Братичак
    Уляна Братичак
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Юрій Скалозуб
    Юрій Скалозуб
    голова Чернігівського окружного адміністративного суду