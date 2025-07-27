Зеленський запровадив нові санкції — у список потрапили компанії з РФ, Ірану, Китаю та ОАЕ

Володимир Зеленський запровадив санкції проти десятків компаній, які працюють на російський ВПК.

Фото: president.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти 95 російських компаній та людей, які постачають рідкісноземельні метали російському воєнно-промисловому комплексу. Крім того, були синхронізовані обмеження з санкціями ЄС. Відповідні укази №554 та №555 оприлюднили на офіційному сайті Глави держави.

До санаційних списків потрапили 45 людей та 50 компаній. Вони займаються видобуванням та перероблюванням рідкісноземельних металів для виробництва безпілотників, пояснив уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі «Суспільному».

«Ми працюємо над тим, щоб і міжнародні партнери ухвалили аналогічні санкції. Обмеження постачання у цих секторах означатиме конкретне зменшення спроможності Росії на полі бою», — заявив Власюк.

Також Президент запровадив обмеження, синхронізовані із санкціями ЄС, які, зокрема, стосуються компаній з Росії, Китаю, ОАЕ, Ірану. Ці структури пов’язані з тіньовим флотом, постачанням товарів подвійного призначення в обхід санкцій, а також з російським ВПК.

Президент підкреслив, що наразі всі 18 пакетів санкцій повністю синхронізовані та чинні в Україні.

«Зараз із 18-го санкційного пакета застосовані обмеження, зокрема, до структур, які пов’язані з російським тіньовим танкерним флотом. Також він стосується 53 фізичних та юридичних осіб – російських, китайських, іранських, з інших країн.

Друге санкційне рішення за сьогодні – це наші санкції проти російського військового виробництва. Застосовані обмеження проти більш ніж 90 компаній, які видобувають рідкісноземельні та рідкісні метали, що є ключовими для виробництва електроніки, систем наведення, двигунів та безпілотників. Працюємо для того, щоб наші санкції були синхронізовані в юрисдикціях партнерів», - заявив він.

Зеленський підкреслив, що максимальний санкційний тиск – це найбільш дієвий аргумент для Росії закінчити війну.

«Вони відчувають наслідки санкцій, і це не тільки на рівні російського федерального бюджету, але й у житті російських регіонів, у галузях їхньої економіки. Рішення Росії про початок, а потім і про затягування цієї війни – це рішення про вбивство їхнього економічного потенціалу. Наші спільні з партнерами дії це реально забезпечують», - додав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.