На Закарпатье суд наказал гражданина Словакии за переправку лиц через границу

На Закарпатье переправщика отправили за решетку.

Фото: dpsu.gov.ua

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Великоберезнянским районным судом Закарпатской области был вынесен обвинительный приговор по делу 30-летнего гражданина Словакии, причастного к незаконной переправке лиц через государственную границу. Иностранец приговорен к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы, передает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

В ведомстве подчеркивают, что переправщик уже был осужден в марте 2024 года на четыре года лишения свободы за аналогичное правонарушение. Тогда суд освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком два года. Поскольку следующее правонарушение было совершено в период действия испытательного срока, суд принял новое решение.

По совокупности приговоров к наказанию была частично присоединена неотбытая часть по предыдущему приговору.

«Окончательный вердикт — лишение свободы сроком на пять с половиной лет. Осужденного взяли под стражу непосредственно в зале суда», — добавили в ГПСУ.

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