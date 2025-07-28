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В Днепре задержали инспектора медучреждения, который требовал $4000 за комиссирование

07:00, 28 июля 2025
Подозреваемого задержали при получении второй части неправомерной выгоды.
В Днепре задержали инспектора медучреждения, который требовал $4000 за комиссирование
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В Днепре правоохранители сообщили о подозрении инспектору одного из медицинских учреждений по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды, а также за попытку повлиять на принятие решения должностным лицом, уполномоченным выполнять функции государства.

Как сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, военнослужащий с боевыми травмами и контузией обратился в военно-врачебную комиссию (ВВК) из-за ухудшения состояния здоровья.

«Несмотря на наличие законных медицинских оснований, комиссирование затягивалась. Воспользовавшись ситуацией, подозреваемый — инспектор медучреждения, ранее занимавший должность заместителя руководителя этой же больницы — предложил бойцу “помощь” в виде влияния на членов ВВК с целью ускорения и принятия решения о признании его непригодным к службе — за 4 тысячи долларов США», — сообщили в ведомстве.

Часть суммы — 2500 долларов — инспектор получил в мае 2025 года. Оставшиеся деньги он получил в день выдачи заключения ВВК, которым военнослужащего признали ограниченно годным с возможностью службы в тылу, несмотря на обещания полного освобождения от службы.

Подозреваемого задержали при получении второй части неправомерной выгоды. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Во время обыска по месту жительства подозреваемого была изъята часть ранее переданных средств — 2500 долларов США.

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взятка Днепр

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