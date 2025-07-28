В Минюсте напомнили, почему важно официально регистрировать брак

В Министерстве юстиции пояснили, что дает государственная регистрация брака.

Фото: centraljust.gov.ua

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Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции напомнило, что только официально зарегистрированный брак предоставляет правовой статус, который признается и защищается государством.

«Официальная регистрация брака — это не формальность, а правовая уверенность. Это способ сказать: мы — не просто вместе, мы ответственны друг за друга и перед собой, и перед законом», — отметили в ведомстве.

Что дает государственная регистрация брака?

▪️ Право на совместную собственность и наследство;

▪️ Социальные гарантии: пенсия, медицинская страховка, льготы;

▪️ Право на содержание, упрощенное оформление отцовства;

▪️ Возможность принимать решения в случае болезни или недееспособности партнера;

▪️ Уверенность в правовом статусе детей.

«Кроме того, согласно международным исследованиям, брак работает как психологическая защита: официально женатые люди имеют более низкий уровень тревожности и меньшую склонность к депрессии.

В Украине брак можно зарегистрировать не только в отделах РАГС, но и онлайн — в приложении ДИЯ», — добавили в Минюсте.

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