Верховный Суд разъяснил, почему ПФУ не может бездействовать, когда банк не зачислил пенсию на счет

Банком не было зачислено более 107 тысяч гривен из-за несоответствия реквизитов счета данным пенсионера.

Фото: Pexels

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Возврат банком средств в связи с некорректными реквизитами получателя (пенсионера) не освобождает орган Пенсионного фонда от активной процессуальной обязанности обеспечить дальнейшую реализацию права лица на получение пенсии. На орган Пенсионного фонда возложена не только обязанность формального принятия заявления, но и обязанность осуществить его рассмотрение, что, в случае подачи заявления о выплате пенсии на банковский счет, включает:

проверку правильности оформления заявления и документов; анализ реквизитов, в том числе банковского счета; установление соответствия документов требованиям законодательства; истребование у заявителя дополнительных сведений в случае выявления расхождений или недостатков; принятие мотивированного решения по результатам рассмотрения.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел кассационную жалобу Главного управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области на решение Одесского окружного административного суда от 28 августа 2024 года и постановление Пятого апелляционного административного суда от 20 марта 2025 года по делу № 420/13975/24 по иску к Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Одесской области о признании противоправной бездеятельности относительно неосуществления перерасчета размера пенсии, невыплаты компенсации утраты части дохода и невыплаты пенсии на определенный пенсионером банковский счет.

Обстоятельства дела

Истцу была прекращена выплата пенсии в связи с выездом за границу. Во исполнение судебного решения по делу № 420/6968/22 ответчик был обязан возобновить выплату пенсии с даты ее прекращения. Во исполнение этого решения ответчик возобновил выплату пенсии, начислил задолженность и осуществил перечисление общей суммы более 107 тыс. грн на банковский счет, указанный истцом в заявлении. В то же время указанная сумма не была зачислена банком из-за несоответствия реквизитов счета данным пенсионера. Считая, что средства были начислены, но не выплачены по причинам, не зависящим от Пенсионного фонда Украины, ответчик указал на отсутствие оснований для выплаты компенсации и невозможность предоставления справки о фактически выплаченной пенсии, в связи с чем истец обратился в суд, считая такую бездеятельность противоправной.

Решением окружного административного суда, оставленным без изменений постановлением апелляционного административного суда, иск удовлетворен частично. Суды предыдущих инстанций установили противоправную бездеятельность органа Пенсионного фонда Украины относительно нерассмотрения заявления истца о перечислении пенсии на банковский счет и отсутствия решения о выплате либо отказе в выплате пенсии.

Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу, отменил решения судов предыдущих инстанций в части удовлетворения отдельных исковых требований, принял в этой части новое решение, а в остальной части оставил судебные решения без изменений.

Оценка Суда

На основании анализа положений пунктов 19 и 23 Порядка выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины № 1596 от 30 августа 1999 года (далее — Порядок № 1596), Верховный Суд пришел к выводу, что эти положения возлагают на Пенсионный фонд Украины не только обязанность отражать возвращенные средства в бухгалтерском учете, но и активную процессуальную обязанность обеспечить дальнейшую реализацию права лица на получение пенсии, в том числе путем истребования новых либо уточнения уже имеющихся документов, необходимых для осуществления соответствующих выплат.

Возврат банком незачисленных сумм в соответствии с пунктом 19 Порядка № 1596 не прекращает обязанности Пенсионного фонда обеспечить фактическую выплату пенсии и не освобождает его от активных действий, необходимых для устранения причин незачисления.

В то же время приведенные положения Порядка № 1596 регулируют исключительно технический механизм зачисления пенсионных выплат на банковские счета и порядок реагирования на случаи их незачисления. Однако спорные правоотношения в данном деле обусловлены не самим фактом возврата средств банком, а подачей истцом заявления о возобновлении выплаты пенсии и определении способа ее получения. Порядок подачи, проверки, рассмотрения и решения таких заявлений урегулирован специальным нормативным актом — Порядком подачи и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», утвержденным постановлением правления Пенсионного фонда Украины № 22-1 от 25 ноября 2005 года (далее — Порядок № 22-1).

Этот Порядок возлагает на орган Пенсионного фонда не только обязанность формального принятия заявления, но и обязанность осуществить его рассмотрение, что, в случае подачи заявления о выплате пенсии на банковский счет, включает:

проверку правильности оформления заявления и документов; анализ реквизитов, в том числе банковского счета; установление соответствия документов требованиям законодательства; истребование у заявителя дополнительных сведений в случае выявления расхождений или недостатков; принятие мотивированного решения по результатам рассмотрения.

Невыполнение этих действий, несмотря на наличие заявления и полученную от банка информацию о незачислении средств, а также отсутствие решения в форме, предусмотренной Порядком № 22-1, свидетельствуют о несоблюдении ответчиком установленных законом стандартов административной процедуры и образуют противоправную бездеятельность.

Постановление Верховного Суда от 8 декабря 2025 года по делу № 420/13975/24.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.