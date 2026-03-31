Верховный Суд объяснил, как форс-мажор влияет на исполнение кредитных обязательств

10:50, 31 марта 2026
Верховный Суд разъяснил, почему форс-мажор не освободил от исполнения обязательств.
Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда разъяснил, что нарушение предусмотренного договором срока уведомления контрагента о наступлении форс-мажорных обстоятельств не означает автоматической утраты права ссылаться на такие обстоятельства, если в договоре прямо не установлены соответствующие последствия. В то же время длительные обстоятельства непреодолимой силы не освобождают должника от исполнения денежного обязательства и не продлевают срок его исполнения, если это прямо не предусмотрено условиями договора или законом.

Детали дела

КХС ВС рассмотрел кассационную жалобу ООО-1 (заемщик) по делу по иску АО (кредитор) к ООО-1 (заемщик), ООО-2, ООО-3 и физическому лицу (поручители) о солидарном взыскании задолженности по кредитному договору.

Исковые требования обоснованы тем, что договор обязывал в случае форс-мажора своевременно письменно уведомить контрагента и предоставить подтверждающие документы (сертификат торгово-промышленной палаты), однако не предусматривал автоматического продления срока возврата кредита. Ответчик нарушил порядок такого уведомления.

Возражая против иска, ответчик ссылался на военную агрессию РФ и оккупацию, предоставил сертификат торгово-промышленной палаты и уведомил кредитора с нарушением установленного срока, указывая на утрату доступа к имуществу и счетам.

Хозяйственный суд отказал в иске, считая, что срок исполнения обязательств продлился на период действия форс-мажора.

Апелляционный хозяйственный суд отменил это решение и частично удовлетворил иск, отметив, что форс-мажор не освобождает от обязанности возврата кредита, а лишь может освобождать от ответственности за нарушение сроков исполнения обязательства — при условии надлежащего доказательства влияния таких обстоятельств.

Оценка Верховного Суда

КХС ВС отметил, что

  • сертификат торгово-промышленной палаты не является бесспорным доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств и подлежит оценке в совокупности с другими доказательствами;
  • несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажора само по себе не лишает права ссылаться на него, если иное прямо не предусмотрено договором;
  • длительность форс-мажора не продлевает срок возврата кредита, если договор не изменен;
  • форс-мажор может влиять лишь на ответственность за нарушение обязательства, но не на саму обязанность уплатить долг.

Поскольку срок исполнения обязательства истек, а договор не содержал положений о его автоматическом продлении в связи с форс-мажором, денежное обязательство подлежит исполнению.

По результатам рассмотрения кассационной жалобы постановление апелляционного суда оставлено без изменений.

Постановление КХС ВС от 10.12.2025 года по делу № 916/4003/24.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Раде зарегистрировали законопроект о новых сроках действия военного сбора: что изменится

Власти официально инициировали пролонгацию военного сбора после окончания военного положения.

Высший совет правосудия продлил командировку судей Михаила Куценко и Юлии Зери на один год

ВСП единогласно принял решение о продлении сроков командирования судей.

ВСП внесет Президенту представление о назначении двух судей

Высший совет правосудия рекомендует назначить по одному судье в апелляционный и местный суды Черниговской и Ровенской областей.

Правительство хочет урегулировать выплату дивидендов в госкомпаниях после принудительного отчуждения активов

Законопроектом предлагается уточнить порядок выплаты дивидендов в государственных компаниях с активами, полученными в результате принудительного отчуждения.

Мужчин будут принимать на государственную службу только при наличии военной подготовки: что меняет закон

Принятое решение комплексно изменит подход к военной подготовке граждан, воинскому учёту и доступу к государственной службе.

