Позмінний графік підвищує ризики для здоров’я — результати дослідження

Ті, хто працює позмінно, частіше страждають від болю в суглобах і м’язах, а також від психосоматичних симптомів, таких як порушення сну.

Фото: balance.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Німеччині з’ясували, що позмінний графік суттєво підвищує ризики для здоров’я — працівники частіше страждають від порушень сну та м’язових болів, пише DW.

За даними Євростату, у 2023 році близько 15% найманих працівників у Німеччині працювали позмінно, і лише 23% з них оцінювали свій стан здоров’я як «дуже добрий» або «відмінний». У працівників з фіксованим робочим графіком цей відсоток вищий — 34%.

Ті, хто працює позмінно, частіше страждають від болю в суглобах і м’язах, а також від психосоматичних симптомів, таких як порушення сну, йдеться в новому дослідженні Федерального інституту охорони та медицини праці (BAuA).

У BAuA пояснюють це тим, що у працівників з позмінним графіком часто несприятливі умови праці. Вони також зазнають додаткових фізичних навантажень, включаючи роботу стоячи, піднімання й перенесення тягарів. «Крім того, працівники позмінного графіка більше піддаються психічним навантаженням через високу інтенсивність праці та її монотонність», — зазначають експерти.

У Німеччині позмінна зайнятість здебільшого характерна для таких сфер, як промисловість і виробництво, охорона здоров’я, транспорт і роздрібна торгівля.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.