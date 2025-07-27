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Турция испытала сверхмощную авиабомбу GAZAP и показала видео

14:32, 27 июля 2025
Авиабомба GAZAP имеет термобарический заряд весом почти в одну тонну.
Турция испытала сверхмощную авиабомбу GAZAP и показала видео
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В Турции прошли испытания самой мощной неядерной авиабомбы GAZAP («Гнев»). Об этом сообщило издание Tercüman.

«Появились кадры испытаний обычной авиационной бомбы GAZAP», — сообщает издание.

Турецкие СМИ добавляют, что речь идет о боеприпасе с термобарическим зарядом весом почти одну тонну. Это делает GAZAP самой мощной неядерной авиабомбой в истории Турции.

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Турция

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