Японские ученые разрабатывают трехметровых роботов-спасателей

В Японии разрабатывают первого в мире гуманоидного спасателя, способного работать вместо человека в зонах бедствия.

Иллюстративное фото из открытых источников

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Японские компании и ученые объединились для создания трехметрового гуманоидного робота, способного выполнять спасательные операции в зонах стихийных бедствий. Об этом сообщает Kyodo News.

Новый робот будет полностью состоять из японских компонентов — датчиков, систем управления и высокоточных инструментов. Планируется, что его высота составит 3 метра, вес — 300 кг. Робот сможет передвигаться со скоростью до 5 км/ч и поднимать более 100 кг.

По словам главы робототехнической компании Tmsuk еити Такамото, основная задача — разработать машину, способную разбирать завалы и работать там, где человеку сложно или опасно находиться.

Инициаторы проекта считают, что на фоне стареющего населения и частых природных катастроф Японии критически необходимы мощные автономные спасательные системы.

Это амбициозная попытка вернуть Японии утраченное лидерство в области робототехники. В 1973 году именно Университет Васэда создал первого в мире двуногого робота WABOT-1, а позднее компания Honda прославилась своим гуманоидным роботом ASIMO.

Японские инженеры планируют представить пилотную модель до конца 2026 года, а серийное производство начать к марту 2029 года.

«Это первый шаг Японии к возвращению на глобальную арену в сфере передовых технологий», — заявил представитель производителя электроники Murata Manufacturing Томоцугу Оба.

По словам авторов инициативы, на сегодняшний день в мире не существует гуманоидных роботов, разработанных специально для замены человека в поисково-спасательных операциях.

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