НБУ дав Укрпошті 5 днів на відсторонення Ігоря Смілянського від керівництва

НБУ визнав гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам профпридатності.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національний банк України ухвалив рішення про невідповідність генерального директора АТ «Укрпошта» Ігоря Смілянського вимогам щодо професійної придатності, встановленим до керівника надавача фінансових платіжних послуг.

Рішення прийняв Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури.

Як зазначили в Національному банку, НБУ розпочав процедуру оцінки відповідності Ігоря Смілянського вимогам щодо професійної придатності за результатами наглядових дій НБУ стосовно діяльності компанії у 2023–2026 роках.

У НБУ зазначили, що за цей період регулятор кілька разів застосовував до АТ «Укрпошта» заходи впливу (письмові застереження та штрафи) у зв’язку з порушеннями у сфері платіжних послуг, фінансового моніторингу, а також через недоліки в системі управління ризиками та внутрішнього контролю.

Наразі за результатами співбесіди та аналізу матеріалів Кваліфікаційна комісія НБУ дійшла висновку про наявність підстав для визнання Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності.

У Нацбанку зазначили, що під час оцінювання враховувалися виявлені порушення в діяльності Укрпошти, а також пояснення керівника компанії. Комітет дійшов висновку, що генеральний директор не має достатнього рівня знань законодавства та практичного досвіду його застосування для належного виконання покладених на нього обов’язків.

«Упродовж п’яти робочих днів уповноважений орган АТ «УКРПОШТА» має відсторонити Ігоря Смілянського від керівництва АТ «УКРПОШТА», а надалі упродовж двох місяців – призначити нового керівника, який відповідає вимогам щодо професійної придатності», - заявили у НБУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.