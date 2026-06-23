  1. В Украине

Частные и государственные исполнители: что общего и какие у них полномочия

16:07, 23 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Минюсте разъяснили, какие ключевые отличия существуют между государственными и частными исполнителями.
Частные и государственные исполнители: что общего и какие у них полномочия
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Исполнение судебного решения является завершающим этапом судебного процесса и важной составляющей защиты прав человека. Именно за принудительное исполнение решений судов и других органов в Украине отвечают государственные и частные исполнители.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

До 2016 года принудительное исполнение решений в Украине обеспечивали исключительно органы государственной исполнительной службы. После реформы системы принудительного исполнения была внедрена смешанная модель, при которой наряду с государственными исполнителями в определенных законом случаях работают и частные исполнители.

В Минюсте разъяснили, какие ключевые отличия между государственными и частными исполнителями и что общего в их деятельности.

Что общего

Государственные и частные исполнители при осуществлении исполнительного производства действуют в рамках единого правового поля и руководствуются, в частности, законами Украины «Об исполнительном производстве» и «Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов».

Частные исполнители при осуществлении профессиональной деятельности имеют право применять те же меры принудительного исполнения решений, что и государственные исполнители (кроме применения к должнику, имеющему задолженность по уплате алиментов, временных ограничений).

Они могут налагать арест на денежные средства и имущество должника, осуществлять его розыск, обращать взыскание на имущество и доходы должника, принимать другие меры, предусмотренные законодательством.

Постановления, требования и другие документы как государственных, так и частных исполнителей являются обязательными к исполнению всеми органами власти, банками, предприятиями и гражданами.

Обе категории исполнителей обязаны неукоснительно соблюдать принципы законности, справедливости и беспристрастности.

Ключевые отличия

Как государственные, так и частные исполнители уполномочены государством осуществлять деятельность по принудительному исполнению решений, однако государственные исполнители являются государственными служащими, а частные — субъектами независимой профессиональной деятельности.

Государственный исполнитель является должностным лицом органа государственной исполнительной службы, действует от имени государства и находится под его защитой.

Частным исполнителем может быть гражданин Украины, который прошел установленную законодательством процедуру допуска к профессии и сдал квалификационный экзамен. Свою деятельность по принудительному исполнению решений частный исполнитель начинает после внесения сведений о нем в Единый реестр частных исполнителей Украины.

Также следует отметить, что законодательством предусмотрен перечень решений, которые подлежат исполнению исключительно органами государственной исполнительной службы. В частности, частные исполнители не наделены полномочиями исполнять решения, касающиеся взыскания средств с государства и в пользу государства, об отобрании и передаче ребенка, о выселении и вселении, о конфискации имущества, решения административных судов и Европейского суда по правам человека.

Существуют принципиальные отличия и в организации деятельности государственных и частных исполнителей. Государственный исполнитель является работником органа государственной исполнительной службы, компетенция которого распространяется на определенную административно-территориальную единицу (район в городе, район в области, город или область).

Частный исполнитель в пределах выбранного им исполнительного округа обязан организовать офис, который должен обеспечивать надлежащие условия для осуществления деятельности по принудительному исполнению решений. Исполнительным округом является территория Автономной Республики Крым, области, города Киева или Севастополя. Исполнительные действия в исполнительных производствах, открытых частным исполнителем в исполнительном округе, могут совершаться им на всей территории Украины.

К кому обратиться

Если закон допускает исполнение решения как государственными, так и частными исполнителями, лицо, в пользу которого выдан исполнительный документ, может самостоятельно решать, к кому обратиться для принудительного исполнения.

В случае обращения к частному исполнителю его можно выбрать из числа лиц, внесенных в Единый реестр частных исполнителей Украины, с учетом суммы взыскания и места исполнения решения.

Если же законом предусмотрено, что определенная категория решений не может исполняться частными исполнителями, обращаться необходимо в органы государственной исполнительной службы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

частный исполнитель минюст госисполнитель

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Работникам прифронтовых территорий могут предоставить новый статус с надбавками и страховой защитой — что предлагают в Раде

Законопроект устанавливает отдельный статус для лиц, обеспечивающих жизнедеятельность в зонах боевых действий.

Поддельное постановление для закрытия дела о пьяном вождении: ВСП вступился за судью из Днепра Анастасию Привалихину

Высший совет правосудия рассмотрел сообщение судьи Чечеловского районного суда города Днепра Анастасии Привалихиной о вмешательстве в ее деятельность по осуществлению правосудия.

Переселенцев и людей с болезнями не могут лишить декларации

В Министерстве здравоохранения напомнили, что в редких случаях инициатором прекращения декларации между пациентом и семейным врачом может быть не только пациент, но и сам врач.

ВСП отложил рассмотрение кандидатуры Анны Лебедевой в апелляционный суд из-за вопросов к декларациям и имуществу

Высший совет правосудия продолжил рассмотрение кандидатуры Анны Лебедевой в апелляционный суд после замечаний ОСД.

Контракт на 10 месяцев: почему гарантированная отсрочка может «сгореть» через 2 года

Новые контракты для военных обещают выплаты до 460 тысяч гривен и отсрочку от мобилизации после службы, однако часть гарантий до сих пор не закреплена законом, а важные вопросы без ответа.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]