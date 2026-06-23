Частные и государственные исполнители: что общего и какие у них полномочия

В Минюсте разъяснили, какие ключевые отличия существуют между государственными и частными исполнителями.

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Исполнение судебного решения является завершающим этапом судебного процесса и важной составляющей защиты прав человека. Именно за принудительное исполнение решений судов и других органов в Украине отвечают государственные и частные исполнители.

До 2016 года принудительное исполнение решений в Украине обеспечивали исключительно органы государственной исполнительной службы. После реформы системы принудительного исполнения была внедрена смешанная модель, при которой наряду с государственными исполнителями в определенных законом случаях работают и частные исполнители.

В Минюсте разъяснили, какие ключевые отличия между государственными и частными исполнителями и что общего в их деятельности.

Что общего

Государственные и частные исполнители при осуществлении исполнительного производства действуют в рамках единого правового поля и руководствуются, в частности, законами Украины «Об исполнительном производстве» и «Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов».

Частные исполнители при осуществлении профессиональной деятельности имеют право применять те же меры принудительного исполнения решений, что и государственные исполнители (кроме применения к должнику, имеющему задолженность по уплате алиментов, временных ограничений).

Они могут налагать арест на денежные средства и имущество должника, осуществлять его розыск, обращать взыскание на имущество и доходы должника, принимать другие меры, предусмотренные законодательством.

Постановления, требования и другие документы как государственных, так и частных исполнителей являются обязательными к исполнению всеми органами власти, банками, предприятиями и гражданами.

Обе категории исполнителей обязаны неукоснительно соблюдать принципы законности, справедливости и беспристрастности.

Ключевые отличия

Как государственные, так и частные исполнители уполномочены государством осуществлять деятельность по принудительному исполнению решений, однако государственные исполнители являются государственными служащими, а частные — субъектами независимой профессиональной деятельности.

Государственный исполнитель является должностным лицом органа государственной исполнительной службы, действует от имени государства и находится под его защитой.

Частным исполнителем может быть гражданин Украины, который прошел установленную законодательством процедуру допуска к профессии и сдал квалификационный экзамен. Свою деятельность по принудительному исполнению решений частный исполнитель начинает после внесения сведений о нем в Единый реестр частных исполнителей Украины.

Также следует отметить, что законодательством предусмотрен перечень решений, которые подлежат исполнению исключительно органами государственной исполнительной службы. В частности, частные исполнители не наделены полномочиями исполнять решения, касающиеся взыскания средств с государства и в пользу государства, об отобрании и передаче ребенка, о выселении и вселении, о конфискации имущества, решения административных судов и Европейского суда по правам человека.

Существуют принципиальные отличия и в организации деятельности государственных и частных исполнителей. Государственный исполнитель является работником органа государственной исполнительной службы, компетенция которого распространяется на определенную административно-территориальную единицу (район в городе, район в области, город или область).

Частный исполнитель в пределах выбранного им исполнительного округа обязан организовать офис, который должен обеспечивать надлежащие условия для осуществления деятельности по принудительному исполнению решений. Исполнительным округом является территория Автономной Республики Крым, области, города Киева или Севастополя. Исполнительные действия в исполнительных производствах, открытых частным исполнителем в исполнительном округе, могут совершаться им на всей территории Украины.

К кому обратиться

Если закон допускает исполнение решения как государственными, так и частными исполнителями, лицо, в пользу которого выдан исполнительный документ, может самостоятельно решать, к кому обратиться для принудительного исполнения.

В случае обращения к частному исполнителю его можно выбрать из числа лиц, внесенных в Единый реестр частных исполнителей Украины, с учетом суммы взыскания и места исполнения решения.

Если же законом предусмотрено, что определенная категория решений не может исполняться частными исполнителями, обращаться необходимо в органы государственной исполнительной службы.

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