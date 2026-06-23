ФЛП могут ожидать новые правила: единый налог после войны планируют изменить по европейской модели

После войны в Украине могут реформировать единый налог для ФЛП, введя дифференцированные ставки в зависимости от вида деятельности и обязательный учет продаж через РРО.

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В Украине пока не планируют менять правила работы упрощённой системы налогообложения в период действия военного положения. Вместе с тем после завершения войны возможно реформирование единого налога по модели, действующей в странах Европейского Союза.

В Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики считают нецелесообразным изменять систему единого налога до окончания военного положения, поскольку такие шаги могут негативно сказаться на добросовестном малом бизнесе.

Отмечается, что во время войны не должны приниматься решения, которые усиливают налоговую нагрузку или меняют правила работы для предпринимателей, продолжающих деятельность в условиях военного времени.

В то же время после завершения войны систему упрощённого налогообложения планируют модернизировать по европейскому подходу. В частности, речь идёт о введении дифференцированных ставок единого налога в зависимости от вида деятельности, а также обязательного учёта всех продаж с использованием регистраторов расчётных операций (РРО).

В комитете отметили, что такой подход позволит сохранить поддержку реального малого бизнеса и одновременно минимизировать возможности использования упрощённой системы в схемах уклонения от налогообложения.

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