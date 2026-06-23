ФОП можуть чекати нові правила: єдиний податок після війни планують змінити за європейською моделлю

Після завершення війни в Україні можуть реформувати єдиний податок для ФОП, запровадивши диференційовані ставки залежно від виду діяльності та обов’язковий облік продажів через РРО.

24 канал

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В Україні наразі не планують змінювати правила роботи спрощеної системи оподаткування під час дії воєнного стану. Водночас після завершення війни можливе реформування єдиного податку за моделлю, що діє в країнах Європейського Союзу.

У Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики вважають недоцільним змінювати систему єдиного податку до завершення воєнного стану, оскільки такі кроки можуть негативно вплинути на сумлінний малий бізнес.

Зазначається, що під час війни не повинно ухвалюватися рішень, які посилюють податкове навантаження або змінюють правила роботи для підприємців, які продовжують працювати в умовах воєнного часу.

Водночас після завершення війни систему спрощеного оподаткування планують модернізувати за європейським підходом. Зокрема, йдеться про запровадження диференційованих ставок єдиного податку залежно від виду діяльності, а також обов’язковий облік усіх продажів із використанням реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

У комітеті зазначили, що такий підхід дозволить зберегти підтримку реального малого бізнесу та водночас мінімізувати можливості для використання спрощеної системи в схемах ухилення від оподаткування.

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