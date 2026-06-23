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На Київщині дитина під час купання застрягла ногою у металевій конструкції в річці

22:54, 23 червня 2026
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Під час купання нога дитини 2020 року народження застрягла у металевій конструкції, що перебувала під водою.
На Київщині дитина під час купання застрягла ногою у металевій конструкції в річці
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У місті Узин Білоцерківського району рятувальники ДСНС допомогли дитині, яка під час купання потрапила у небезпечну пастку в річці. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Київській області.

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Інцидент стався 22 червня. О 17:16 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про надзвичайну подію на річці Узинка.

Рятувальники з’ясували, що під час купання нога дитини 2020 року народження застрягла у металевій конструкції, що перебувала під водою. Самостійно звільнитися дитина не могла.

За допомогою гідравлічного інструменту фахівці ДСНС деблокували ногу дитини та успішно визволили її з металевої пастки.

У ДСНС вкотре закликали громадян бути обережними під час відпочинку біля водойм та обирати лише спеціально облаштовані й перевірені місця для купання.

Під водою можуть знаходитися приховані небезпечні предмети — металеві конструкції, уламки, коріння дерев та інші перешкоди, які становлять загрозу для життя і здоров’я людей.

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діти ДСНС Київська область

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