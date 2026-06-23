  1. У світі

ШІ звинуватили у накручуванні цін на бензин: автовласники судитимуться з великими мережами АЗС

21:42, 23 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Штучний інтелект звинуватили у маніпуляції цінами на пальне.
ШІ звинуватили у накручуванні цін на бензин: автовласники судитимуться з великими мережами АЗС
Фото: pymnts.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США група споживачів із Каліфорнії подала запропонований колективний позов, у якому стверджується, що оператори автозаправних станцій, зокрема Walmart, Marathon Petroleum, BP та 7-Eleven, використовували інструмент ціноутворення на основі штучного інтелекту для незаконного завищення цін на пальне в штаті. Про це йдеться у позові, поданому до федерального суду в Сакраменто.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Згідно зі скаргою, компанії, які спільно управляють більш ніж 1700 автозаправними станціями по всій Каліфорнії, використовували алгоритм компанії Kalibrate Fuel Systems, який автоматично коригував ціни на основі конфіденційних даних, що передавалися між учасниками системи.

У позові стверджується, що цей інструмент завищував ціни на бензин до 22 центів за галон, а на дизельне пальне — до 33 центів за галон. Це відбувалося на тлі того, що в деяких районах штату ціни на пальне вже перевищували 7 доларів за галон під час війни США з Іраном. За даними позову, кожен додатковий цент за галон коштує водіям Каліфорнії приблизно 134 млн доларів на рік.

Ця справа є однією з перших, поданих відповідно до закону AB 325, ухваленого в Каліфорнії минулого року, який забороняє використання спільних алгоритмів ціноутворення. Як повідомляє Bloomberg, позивачі вимагають відшкодування збитків відповідно до антимонопольного законодавства Каліфорнії для водіїв, які переплачували за пальне.

У травні підрозділ нагляду за паливним ринком Каліфорнії — Division of Petroleum Market Oversight, незалежна структура в складі Енергетичної комісії Каліфорнії, направив повістки деяким власникам АЗС через завищені ціни на пальне.

Позов ґрунтується на правовій концепції, яку американські регулятори розвивають протягом кількох років. Як повідомляє PYMNTS, антимонопольний підрозділ Міністерства юстиції США посилив увагу до спільних платформ ціноутворення. Регулятори вважають, що конкуренти, які передають рішення щодо цін єдиному алгоритму, можуть створювати так звану «змову за схемою hub-and-spoke» — коли центральний учасник координує дії конкурентів без їхнього прямого контакту між собою.

Посадовці Міністерства юстиції зазначають, що алгоритмічні системи створюють великі масиви цифрових доказів — журнали дій, часові мітки та сліди даних, які можуть не ускладнювати, а навпаки спрощувати доведення порушень.

Каліфорнійська справа відповідає саме такій логіці. Позивачі не стверджують, що оператори АЗС особисто домовлялися про фіксацію цін. Вони заявляють, що це за них робив спільний інструмент на базі штучного інтелекту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд США штучний інтелект ШІ

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Працівників прифронтових територій хочуть звільнити від ПДФО: у Раді пропонують нову податкову гарантію

У Верховній Раді пропонують запровадити податкові гарантії для працівників у прифронтових районах, які працюють у зонах підвищеного ризику.

Конкурс на посаду Генпрокурора чи зміна конституційного балансу: які ризики містить законопроєкт 15343

Європейський стандарт чи правовий експеримент: чому запропонована депутатами модель призначення Генпрокурора потребує доопрацювання.

ВРП скасувала покарання судді зі Львова Юрію Бориславському, якого звинувачували у «затягуванні» справ про п’яне водіння

ВРП скасувала дисциплінарне стягнення судді зі Львова, який масово закривав справи про п’яне водіння.

Індивідуальний номер на авто можуть знищити, а власники втратити гроші: чому у водіїв є лише рік

Отримання індивідуального номерного знака за довіреністю спрощує процедуру для водіїв, проте ігнорування строків отримання чи перереєстрації авто загрожує втратою замовлення та коштів.

Працівникам прифронтових територій можуть надати новий статус із надбавками та страховим захистом — що пропонують у Раді

Законопроєкт встановлює окремий статус для осіб, які забезпечують життєдіяльність у зонах бойових дій.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]