ШІ звинуватили у накручуванні цін на бензин: автовласники судитимуться з великими мережами АЗС

Штучний інтелект звинуватили у маніпуляції цінами на пальне.

Фото: pymnts.com

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У США група споживачів із Каліфорнії подала запропонований колективний позов, у якому стверджується, що оператори автозаправних станцій, зокрема Walmart, Marathon Petroleum, BP та 7-Eleven, використовували інструмент ціноутворення на основі штучного інтелекту для незаконного завищення цін на пальне в штаті. Про це йдеться у позові, поданому до федерального суду в Сакраменто.

Згідно зі скаргою, компанії, які спільно управляють більш ніж 1700 автозаправними станціями по всій Каліфорнії, використовували алгоритм компанії Kalibrate Fuel Systems, який автоматично коригував ціни на основі конфіденційних даних, що передавалися між учасниками системи.

У позові стверджується, що цей інструмент завищував ціни на бензин до 22 центів за галон, а на дизельне пальне — до 33 центів за галон. Це відбувалося на тлі того, що в деяких районах штату ціни на пальне вже перевищували 7 доларів за галон під час війни США з Іраном. За даними позову, кожен додатковий цент за галон коштує водіям Каліфорнії приблизно 134 млн доларів на рік.

Ця справа є однією з перших, поданих відповідно до закону AB 325, ухваленого в Каліфорнії минулого року, який забороняє використання спільних алгоритмів ціноутворення. Як повідомляє Bloomberg, позивачі вимагають відшкодування збитків відповідно до антимонопольного законодавства Каліфорнії для водіїв, які переплачували за пальне.

У травні підрозділ нагляду за паливним ринком Каліфорнії — Division of Petroleum Market Oversight, незалежна структура в складі Енергетичної комісії Каліфорнії, направив повістки деяким власникам АЗС через завищені ціни на пальне.

Позов ґрунтується на правовій концепції, яку американські регулятори розвивають протягом кількох років. Як повідомляє PYMNTS, антимонопольний підрозділ Міністерства юстиції США посилив увагу до спільних платформ ціноутворення. Регулятори вважають, що конкуренти, які передають рішення щодо цін єдиному алгоритму, можуть створювати так звану «змову за схемою hub-and-spoke» — коли центральний учасник координує дії конкурентів без їхнього прямого контакту між собою.

Посадовці Міністерства юстиції зазначають, що алгоритмічні системи створюють великі масиви цифрових доказів — журнали дій, часові мітки та сліди даних, які можуть не ускладнювати, а навпаки спрощувати доведення порушень.

Каліфорнійська справа відповідає саме такій логіці. Позивачі не стверджують, що оператори АЗС особисто домовлялися про фіксацію цін. Вони заявляють, що це за них робив спільний інструмент на базі штучного інтелекту.

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