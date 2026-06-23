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У дитячому центрі реабілітації в Києві зафіксували спалах кишкової інфекції: дітей госпіталізували

22:18, 23 червня 2026
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Троє вихованців госпіталізовані.
У дитячому центрі реабілітації в Києві зафіксували спалах кишкової інфекції: дітей госпіталізували
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У Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей міста Києва зареєстровано три випадки гострої кишкової інфекції серед вихованців закладу. Про це повідомила ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

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Зазначається, що всі діти захворіли 20 червня та були госпіталізовані до інфекційної лікарні Києва. За результатами експрес-тестування у двох пацієнтів підтверджено ротавірусну інфекцію.

Наразі фахівці Київського міського ЦКПХ проводять епідеміологічне розслідування та здійснюють комплекс протиепідемічних заходів щодо ліквідації даного спалаху.

У Центрі нагадали, що ротавірус є однією з найпоширеніших причин гострих кишкових інфекцій у дітей. Захворювання зазвичай супроводжується підвищенням температури тіла, нудотою, блюванням, діареєю та загальною слабкістю. Особливу небезпеку становить швидке зневоднення організму, особливо у дітей раннього віку.

Медики також наголошують, що найефективнішим способом профілактики тяжкого перебігу ротавірусної інфекції є вакцинація. В Україні це щеплення належить до рекомендованих і наразі не входить до Національного календаря профілактичних щеплень.

Для профілактики гострих кишкових інфекцій фахівці радять регулярно мити руки з милом, вживати лише безпечну питну воду, ретельно мити овочі та фрукти, дотримуватися правил зберігання продуктів, проводити вологе прибирання і своєчасно звертатися до лікаря у разі появи симптомів захворювання.

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