У дитячому центрі реабілітації в Києві зафіксували спалах кишкової інфекції: дітей госпіталізували

Троє вихованців госпіталізовані.

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У Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей міста Києва зареєстровано три випадки гострої кишкової інфекції серед вихованців закладу. Про це повідомила ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

Зазначається, що всі діти захворіли 20 червня та були госпіталізовані до інфекційної лікарні Києва. За результатами експрес-тестування у двох пацієнтів підтверджено ротавірусну інфекцію.

Наразі фахівці Київського міського ЦКПХ проводять епідеміологічне розслідування та здійснюють комплекс протиепідемічних заходів щодо ліквідації даного спалаху.

У Центрі нагадали, що ротавірус є однією з найпоширеніших причин гострих кишкових інфекцій у дітей. Захворювання зазвичай супроводжується підвищенням температури тіла, нудотою, блюванням, діареєю та загальною слабкістю. Особливу небезпеку становить швидке зневоднення організму, особливо у дітей раннього віку.

Медики також наголошують, що найефективнішим способом профілактики тяжкого перебігу ротавірусної інфекції є вакцинація. В Україні це щеплення належить до рекомендованих і наразі не входить до Національного календаря профілактичних щеплень.

Для профілактики гострих кишкових інфекцій фахівці радять регулярно мити руки з милом, вживати лише безпечну питну воду, ретельно мити овочі та фрукти, дотримуватися правил зберігання продуктів, проводити вологе прибирання і своєчасно звертатися до лікаря у разі появи симптомів захворювання.

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