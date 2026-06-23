В детском центре реабилитации в Киеве зафиксировали вспышку кишечной инфекции: детей госпитализировали

Трое воспитанников госпитализированы.

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В Центре социально-психологической реабилитации детей города Киева зарегистрировано три случая острой кишечной инфекции среди воспитанников учреждения. Об этом сообщило ГУ «Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины».

Отмечается, что все дети заболели 20 июня и были госпитализированы в инфекционную больницу Киева. По результатам экспресс-тестирования у двух пациентов подтверждена ротавирусная инфекция.

В настоящее время специалисты Киевского городского ЦКПБ проводят эпидемиологическое расследование и осуществляют комплекс противоэпидемических мероприятий по ликвидации данной вспышки.

В Центре напомнили, что ротавирус является одной из наиболее распространенных причин острых кишечных инфекций у детей. Заболевание обычно сопровождается повышением температуры тела, тошнотой, рвотой, диареей и общей слабостью. Особую опасность представляет быстрое обезвоживание организма, особенно у детей раннего возраста.

Медики также подчеркивают, что наиболее эффективным способом профилактики тяжелого течения ротавирусной инфекции является вакцинация. В Украине эта прививка относится к рекомендованным и в настоящее время не входит в Национальный календарь профилактических прививок.

Для профилактики острых кишечных инфекций специалисты советуют регулярно мыть руки с мылом, употреблять только безопасную питьевую воду, тщательно мыть овощи и фрукты, соблюдать правила хранения продуктов, проводить влажную уборку и своевременно обращаться к врачу при появлении симптомов заболевания.

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