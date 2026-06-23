Грозят ли новые отключения света: в «Укрэнерго» сообщили о росте потребления электроэнергии и масштабных обесточиваниях

В Украине из-за жары растет потребление электроэнергии, в то время как более 160 населенных пунктов остались без света из-за непогоды, а российские обстрелы повлекли за собой новые обесточения в нескольких областях.

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В Украине продолжает расти потребление электроэнергии из-за жары, а непогода оставила без света более 160 населённых пунктов.

Как сообщили в НЭК «Укрэнерго», по состоянию на утро 23 июня уровень потребления электроэнергии был на 3,5% выше, чем в это же время предыдущего дня. Причиной стало активное использование кондиционеров на фоне повышения температуры воздуха по всей территории Украины.

Кроме того, суточный максимум потребления, зафиксированный вечером 22 июня, оказался на 5,3% выше аналогичного показателя предыдущего рабочего дня. В «Укрэнерго» объясняют это традиционным ростом энергопотребления в начале рабочей недели, а также жаркой погодой в большинстве регионов.

В компании призвали граждан по возможности переносить использование мощных электроприборов на дневной период — с 10:00 до 17:00, когда наиболее эффективно работают промышленные солнечные электростанции.

В то же время российские войска продолжают наносить удары по объектам гражданской энергетической инфраструктуры. В результате обстрелов по состоянию на утро зафиксированы новые отключения электроэнергии в Запорожской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Там, где это позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Также энергетики ликвидируют последствия непогоды. Из-за дождей и сильных порывов ветра без электроснабжения остались более 160 населённых пунктов в Сумской, Киевской, Полтавской и Ивано-Франковской областях. Ремонтные бригады уже работают над восстановлением повреждённых линий электропередачи.

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