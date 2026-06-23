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Высший совет правосудия удовлетворил отставки двух судей и оставил без рассмотрения заявление Наталии Крючко

10:43, 23 июня 2026
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ВСП уволил двух судей местных судов в отставку.
Высший совет правосудия удовлетворил отставки двух судей и оставил без рассмотрения заявление Наталии Крючко
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Высший совет правосудия (ВСП) 23 июня 2026 года удовлетворил заявления об отставке и уволил с должностей двух судей. В то же время заявление ещё одной судьи из Полтавы оставлено без рассмотрения.

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Уволены с должностей:

  • Ирина Блажко — судья Шевченковского районного суда города Полтавы;
  • Олена Пилюгина — судья Харьковского районного суда Харьковской области.

Заявление судьи Подольского районного суда города Полтавы Наталии Крючко об отставке ВСП оставил без рассмотрения.

Напоминаем, что ранее Высший совет правосудия уже принимал решение об увольнении Наталии Крючко с должности судьи Подольского районного суда города Полтавы на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины.

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судья увольнение ВСП

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