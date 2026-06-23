Егор Голубов возглавил патрульную полицию Киева

Патрульная полиция Киева представила нового руководителя.

Фото: Патрульная полиция Киева

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Новым руководителем патрульной полиции Киева стал майор Егор Голубов, который ранее командовал батальоном полиции в Краматорске и Славянске. Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.

Голубов начал свою службу в патрульной полиции в 2016 году в Донецкой области, где прошел путь от патрульного до командира батальона. В течение последних лет он был командиром батальона патрульной полиции в прифронтовых районах Краматорска и Славянска, где выполнял приоритетные стратегические задачи.

«Именно этот опыт еще раз подтвердил, что эффективная полиция — это прежде всего ответственность, дисциплина, готовность действовать в самых сложных обстоятельствах и быть рядом с людьми тогда, когда они больше всего нуждаются в помощи», — заявили в полиции.

Напомним, предшественник Голубова был уволен после теракта в Киеве, во время которого двое правоохранителей покинули место стрельбы, хотя там оставались гражданские лица, в том числе раненый ребенок.

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