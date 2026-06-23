Военнослужащий через суд подтвердил содержание трех пасынков: решение открывает путь к увольнению со службы

Раховский районный суд Закарпатской области рассмотрел заявление военнослужащего об установлении факта пребывания на его содержании трех несовершеннолетних пасынков.

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Раховский районный суд Закарпатской области рассмотрел в порядке отдельного производства дело об установлении факта нахождения детей на иждивении. С соответствующим заявлением обратился военнослужащий, который просил установить факт содержания троих несовершеннолетних детей своей супруги от предыдущих отношений, поскольку подтверждение такого факта имеет для него юридическое значение как основание для увольнения с военной службы в период действия военного положения.

Обстоятельства дела

Заявитель состоял в зарегистрированном браке с матерью четверых детей, один из которых является их общим ребенком, а трое родились до заключения брака. Сведения об отце троих старших детей были внесены в актовые записи о рождении в соответствии с частью первой статьи 135 Семейного кодекса Украины.

Заявитель указывал, что после заключения брака дети супруги приобрели статус его пасынков, проживают вместе с ним одной семьей и фактически находятся на его иждивении. Биологический отец детей участия в их воспитании и материальном обеспечении не принимает, его местонахождение неизвестно. Супруга заявителя находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и не имеет самостоятельного дохода.

В подтверждение своих доводов заявитель предоставил свидетельство о браке, свидетельства о рождении детей, выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан относительно внесения сведений об отце в соответствии со статьей 135 Семейного кодекса Украины, справку органа государственной исполнительной службы об отсутствии исполнительных документов о взыскании алиментов, акт о фактическом совместном проживании и воспитании детей, удостоверение многодетной семьи, справку органа местного самоуправления о составе семьи и содержании детей, а также документы, подтверждающие прохождение им военной службы по призыву во время мобилизации.

Кроме того, материалы дела содержали акт обследования условий проживания семьи, составленный службой по делам детей, согласно которому семья совместно проживает, а трое старших детей с момента рождения не получали надлежащего участия в воспитании и материальном обеспечении со стороны биологического отца.

Заявитель обосновывал необходимость установления соответствующего юридического факта тем, что нахождение на иждивении военнослужащего трех и более детей в возрасте до 18 лет является основанием для увольнения с военной службы в соответствии с Законом Украины «О воинской обязанности и военной службе».

Заявитель и его супруга просили удовлетворить заявление в полном объеме.

Служба по делам детей не возражала против удовлетворения заявления и поддержала выводы акта обследования условий проживания семьи.

Воинская часть подала письменные объяснения, в которых обратила внимание на то, что обязанность отчима по содержанию пасынков возникает лишь при наличии условий, предусмотренных статьей 268 Семейного кодекса Украины, а именно при отсутствии матери, отца, деда, бабушки, совершеннолетних братьев или сестер либо невозможности предоставления ими надлежащего содержания по уважительным причинам. Представитель воинской части также сослался на правовые выводы Верховного Суда и Восьмого апелляционного административного суда относительно правовой природы обязанности отчима содержать пасынка и отметил, что сам по себе факт добровольного оказания материальной помощи не всегда свидетельствует о наличии юридической обязанности по содержанию. Вместе с тем окончательное разрешение дела было оставлено на усмотрение суда.

Позиция и выводы суда

Суд указал, что в соответствии со статьями 293 и 315 Гражданского процессуального кодекса Украины в порядке отдельного производства могут устанавливаться факты, от которых зависит возникновение, изменение или прекращение личных либо имущественных прав физических лиц, если законодательством не предусмотрен иной порядок их установления и отсутствует спор о праве.

Ссылаясь на правовые выводы Большой Палаты Верховного Суда, суд подчеркнул, что установление юридических фактов в порядке отдельного производства допускается при условии, что такие факты порождают юридические последствия для заявителя, не могут быть подтверждены иным способом и не связаны с разрешением спора о праве.

Анализируя нормы семейного законодательства, суд обратил внимание, что обязанность родителей по содержанию детей является безусловной. Вместе с тем статья 268 Семейного кодекса Украины предусматривает обязанность отчима содержать малолетних и несовершеннолетних пасынков, которые проживают вместе с ним, при отсутствии иных лиц, способных обеспечить их надлежащее содержание, при условии возможности предоставления им материальной помощи.

Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд установил факт совместного проживания заявителя с супругой и четырьмя детьми, фактическое содержание им всех детей семьи, отсутствие участия биологического отца троих старших детей в их воспитании и материальном обеспечении, а также нахождение матери детей в отпуске по уходу за ребенком.

Суд отдельно отметил, что факт нахождения на иждивении собственного ребенка не требует доказывания, поэтому предметом рассмотрения являлось установление факта содержания троих детей супруги от предыдущих отношений.

Учитывая, что заявитель проходит военную службу по призыву во время мобилизации, а установление факта нахождения на его иждивении троих детей в возрасте до 18 лет имеет для него юридическое значение как основание для увольнения с военной службы в соответствии с подпунктом «г» пункта 2 части четвертой и абзацем пятым пункта 3 части двенадцатой статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», суд пришел к выводу об обоснованности заявленных требований.

По результатам рассмотрения дела № 305/418/26 суд удовлетворил заявление и установил факт нахождения на иждивении заявителя троих несовершеннолетних детей его супруги. Судебные расходы оставлены за заявителем.

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