Пенсионный фонд в Киевской области меняет порядок консультирования граждан с 1 июля

Для получения консультаций граждане с 1 июля могут обращаться в единый Контакт-центр ПФУ.

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С 1 июля 2026 года в Киевской области меняется порядок предоставления телефонных консультаций по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда Украины. Отныне все обращения граждан в телефонном режиме будут обслуживаться исключительно через единый Контакт-центр ПФУ.

Как сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Киевской области, изменения внедряются для повышения эффективности дистанционного обслуживания, упрощения доступа к информации, а также улучшения качества и оперативности предоставления консультаций.

Для получения консультаций граждане могут обращаться в единый Контакт-центр ПФУ. Телефоны:

0 800 503 753

(044) 281-08-70

(044) 281-08-71

График работы Контакт-центра:

понедельник — пятница: 8.00 – 20.00;

суббота — 8.00 – 14.00.

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