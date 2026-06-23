Пенсионный фонд в Киевской области меняет порядок консультирования граждан с 1 июля
С 1 июля 2026 года в Киевской области меняется порядок предоставления телефонных консультаций по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда Украины. Отныне все обращения граждан в телефонном режиме будут обслуживаться исключительно через единый Контакт-центр ПФУ.
Как сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Киевской области, изменения внедряются для повышения эффективности дистанционного обслуживания, упрощения доступа к информации, а также улучшения качества и оперативности предоставления консультаций.
Для получения консультаций граждане могут обращаться в единый Контакт-центр ПФУ. Телефоны:
- 0 800 503 753
- (044) 281-08-70
- (044) 281-08-71
График работы Контакт-центра:
- понедельник — пятница: 8.00 – 20.00;
- суббота — 8.00 – 14.00.
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