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Освобождение от НДС для оборонных закупок, оплаченных иностранными партнерами: что нужно знать

18:57, 23 июня 2026
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В Минфине разъяснили вопросы налоговых льгот по НДС.
Освобождение от НДС для оборонных закупок, оплаченных иностранными партнерами: что нужно знать
Фото: zak.tax.gov.ua
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Министерство финансов Украины утвердило обобщающую налоговую консультацию по вопросам применения льгот по налогу на добавленную стоимость при ввозе и поставке товаров оборонного назначения. Соответствующий приказ №314 подписан 12 июня.

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В документе Минфин разъяснил порядок применения режима освобождения от НДС, предусмотренного пунктом 197.23 статьи 197 и подпунктами 4 и 5 пункта 32 подраздела 2 раздела ХХ Налогового кодекса Украины.

Консультация касается операций по ввозу и поставке товаров оборонного назначения для нужд сектора безопасности и обороны, а также случаев, когда оплату за такие товары осуществляет уполномоченное лицо иностранного государства.

Минфин дал ответы на три ключевых вопроса и пришел к выводу, что освобождение от НДС применяется независимо от того, кто именно осуществляет оплату и за счет каких источников финансируется закупка, если выполняются другие требования законодательства.

В частности, льгота распространяется на товары, определенные частью восьмой статьи 287 Таможенного кодекса Украины, которые используются для производства товаров оборонного назначения, если их заказчиком является государственный заказчик в сфере обороны.

Также Минфин подтвердил, что освобождение от НДС действует в отношении отдельных категорий товаров оборонного назначения, определенных Налоговым кодексом, даже если их оплату осуществляет уполномоченное лицо иностранного государства.

Отдельно разъяснено, что льгота применяется к товарам, конечными получателями которых являются правоохранительные органы, Министерство обороны Украины, Вооруженные силы Украины, другие воинские формирования, добровольческие формирования территориальных общин, а также предприятия-исполнители и соисполнители государственных контрактов по оборонным закупкам.

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НДС Минфин

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