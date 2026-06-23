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Звільнення від ПДВ для оборонних закупівель, оплачених іноземними партнерами: що треба знати

18:57, 23 червня 2026
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У Мінфіні роз’яснили питання податкових пільг з ПДВ.
Звільнення від ПДВ для оборонних закупівель, оплачених іноземними партнерами: що треба знати
Фото: zak.tax.gov.ua
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Міністерство фінансів України затвердило узагальнюючу податкову консультацію щодо застосування пільг з податку на додану вартість під час ввезення та постачання товарів оборонного призначення. Відповідний наказ №314 підписано 12 червня.

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У документі Мінфін пояснив порядок застосування режиму звільнення від ПДВ, передбаченого пунктом 197.23 статті 197 та підпунктами 4 і 5 пункту 32 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України.

Консультація стосується операцій із ввезення та постачання товарів оборонного призначення для потреб сектору безпеки й оборони, а також випадків, коли оплату за такі товари здійснює уповноважена особа іноземної держави.

Мінфін надав відповіді на три ключові питання та дійшов висновку, що звільнення від ПДВ застосовується незалежно від того, хто саме здійснює оплату та за рахунок яких джерел фінансується закупівля, якщо виконуються інші вимоги законодавства.

Зокрема, пільга поширюється на товари, визначені частиною восьмою статті 287 Митного кодексу України, які використовуються для виробництва товарів оборонного призначення, якщо їх замовником є державний замовник у сфері оборони.

Також Мінфін підтвердив, що звільнення від ПДВ діє щодо окремих категорій товарів оборонного призначення, визначених Податковим кодексом, навіть якщо їх оплату проводить уповноважена особа іноземної держави.

Окремо роз’яснено, що пільга застосовується до товарів, кінцевими отримувачами яких є правоохоронні органи, Міністерство оборони України, Збройні сили України, інші військові формування, добровольчі формування територіальних громад, а також підприємства-виконавці та співвиконавці державних контрактів з оборонних закупівель.

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ПДВ Мінфін

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