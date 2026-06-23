Пенсійний фонд на Київщині змінює порядок консультування громадян з 1 липня

Для отримання консультацій громадяни з 1 липня можуть звертатися до єдиного Контакт-центру ПФУ.

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З 1 липня 2026 року на Київщині змінюється порядок надання телефонних консультацій з питань, що належать до компетенції Пенсійного фонду України. Відтепер усі звернення громадян у телефонному режимі обслуговуватимуться виключно через єдиний Контакт-центр ПФУ.

Як повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду України у Київській області, зміни запроваджуються для підвищення ефективності дистанційного обслуговування, спрощення доступу до інформації, а також покращення якості та оперативності надання консультацій.

Для отримання консультацій громадяни можуть звертатися до єдиного Контакт-центру ПФУ. Телефони:

0 800 503 753

(044) 281-08-70

(044) 281-08-71

Графік роботи Контакт-Центру:

понеділок — п’ятниця: 8.00 – 20.00;

субота — 8.00 – 14.00.

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