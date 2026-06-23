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Пенсійний фонд на Київщині змінює порядок консультування громадян з 1 липня

22:00, 23 червня 2026
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Для отримання консультацій громадяни з 1 липня можуть звертатися до єдиного Контакт-центру ПФУ.
Пенсійний фонд на Київщині змінює порядок консультування громадян з 1 липня
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З 1 липня 2026 року на Київщині змінюється порядок надання телефонних консультацій з питань, що належать до компетенції Пенсійного фонду України. Відтепер усі звернення громадян у телефонному режимі обслуговуватимуться виключно через єдиний Контакт-центр ПФУ.

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Як повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду України у Київській області, зміни запроваджуються для підвищення ефективності дистанційного обслуговування, спрощення доступу до інформації, а також покращення якості та оперативності надання консультацій.

Для отримання консультацій громадяни можуть звертатися до єдиного Контакт-центру ПФУ. Телефони:

  • 0 800 503 753
  • (044) 281-08-70
  • (044) 281-08-71

Графік роботи Контакт-Центру:

  • понеділок — п’ятниця: 8.00 – 20.00;
  • субота — 8.00 – 14.00.

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