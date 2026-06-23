Військовослужбовець через суд підтвердив утримання трьох пасинків: рішення відкриває шлях до звільнення зі служби

Рахівський районний суд Закарпатської області розглянув заяву військовослужбовця про встановлення факту перебування на його утриманні трьох неповнолітніх пасинків.

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Рахівський районний суд Закарпатської області розглянув у порядку окремого провадження справу про встановлення факту перебування на утриманні дітей. Із відповідною заявою звернувся військовослужбовець, який просив встановити факт утримання трьох неповнолітніх дітей своєї дружини від попередніх відносин, оскільки підтвердження такого факту має для нього юридичне значення як підстава для звільнення з військової служби під час дії воєнного стану.

Обставини справи

Заявник перебував у зареєстрованому шлюбі з матір’ю чотирьох дітей, одна з яких є їхньою спільною дитиною, а троє народилися до укладення шлюбу. Відомості про батька трьох старших дітей були внесені до актових записів про народження відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України.

Заявник зазначав, що після укладення шлюбу діти дружини набули статусу його пасинків, проживають разом із ним однією сім’єю та фактично перебувають на його утриманні. Біологічний батько дітей участі у їх вихованні та матеріальному забезпеченні не бере, його місцезнаходження невідоме. Дружина заявника перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та не має самостійного доходу.

На підтвердження своїх доводів заявник подав свідоцтво про шлюб, свідоцтва про народження дітей, витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо запису відомостей про батька відповідно до статті 135 Сімейного кодексу України, довідку органу державної виконавчої служби про відсутність виконавчих документів щодо стягнення аліментів, акт про фактичне спільне проживання та виховання дітей, посвідчення багатодітної сім’ї, довідку органу місцевого самоврядування про склад сім’ї та утримання дітей, а також документи, що підтверджують проходження ним військової служби за призовом під час мобілізації.

Крім того, матеріали справи містили акт обстеження умов проживання сім’ї, складений службою у справах дітей, відповідно до якого родина спільно проживає, а троє старших дітей з моменту народження не отримували належної участі у вихованні та матеріальному забезпеченні з боку біологічного батька.

Заявник обґрунтовував необхідність встановлення відповідного юридичного факту тим, що перебування на утриманні військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років є підставою для звільнення з військової служби відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Заявник та його дружина просили задовольнити заяву у повному обсязі.

Служба у справах дітей не заперечувала проти задоволення заяви та підтримала висновки акту обстеження умов проживання сім’ї.

Військова частина подала письмові пояснення, у яких звернула увагу на те, що обов’язок вітчима щодо утримання пасинків виникає лише за наявності передбачених статтею 268 Сімейного кодексу України умов, а саме за відсутності матері, батька, діда, баби, повнолітніх братів або сестер чи неможливості надання ними належного утримання з поважних причин. Представник військової частини також послався на правові висновки Верховного Суду та Восьмого апеляційного адміністративного суду щодо правової природи обов’язку вітчима утримувати пасинка та зазначив, що сам факт добровільного надання матеріальної допомоги не завжди свідчить про наявність юридичного обов’язку утримання. Водночас остаточне вирішення справи було залишено на розсуд суду.

Позиція та висновки суду

Суд зазначив, що відповідно до статей 293 та 315 Цивільного процесуального кодексу України в порядку окремого провадження можуть встановлюватися факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законодавством не передбачено іншого порядку їх встановлення та відсутній спір про право.

Посилаючись на правові висновки Великої Палати Верховного Суду, суд наголосив, що встановлення юридичних фактів у порядку окремого провадження допускається за умови, що такі факти породжують юридичні наслідки для заявника, не можуть бути підтверджені іншим способом та не пов’язані з вирішенням спору про право.

Аналізуючи норми сімейного законодавства, суд звернув увагу, що обов’язок батьків щодо утримання дітей є безумовним. Разом із тим стаття 268 Сімейного кодексу України передбачає обов’язок вітчима утримувати малолітніх і неповнолітніх пасинків, які проживають разом із ним, за відсутності інших осіб, здатних забезпечити їх належне утримання, за умови можливості надання ним матеріальної допомоги.

Оцінивши надані докази в їх сукупності, суд встановив факт спільного проживання заявника з дружиною та чотирма дітьми, фактичне утримання ним усіх дітей сім’ї, відсутність участі біологічного батька трьох старших дітей у їх вихованні та матеріальному забезпеченні, а також перебування матері дітей у відпустці по догляду за дитиною.

Суд окремо зазначив, що факт наявності на утриманні власної дитини доказуванню не підлягає, а тому предметом розгляду було встановлення факту утримання трьох дітей дружини від попередніх відносин.

Враховуючи, що заявник проходить військову службу за призовом під час мобілізації, а встановлення факту перебування на його утриманні трьох дітей віком до 18 років має для нього юридичне значення як підстава для звільнення з військової служби відповідно до підпункту «г» пункту 2 частини четвертої та абзацу п’ятого пункту 3 частини дванадцятої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», суд дійшов висновку про обґрунтованість заявлених вимог.

За результатами розгляду справи № 305/418/26 суд задовольнив заяву та встановив факт перебування на утриманні заявника трьох неповнолітніх дітей його дружини. Судові витрати залишено за заявником.

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