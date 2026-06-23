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Єгор Голубов очолив патрульну поліцію Києва

10:51, 23 червня 2026
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Патрульна поліція Києва представила нового керівника.
Єгор Голубов очолив патрульну поліцію Києва
Фото: Патрульна поліція Києва
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Новим керівником патрульної поліції Києва став майор Єгор Голубов, який раніше командував батальйоном поліції в Краматорську та Слов’янську. Про це повідомили у патрульній поліції Києва.

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Голубов почав свою службу в патрульній поліції у 2016 році на Донеччині, де пройшов шлях від патрульного до командира батальйону. Протягом останніх років він був командиром батальйону патрульної поліції в прифронтових районах Краматорська й Слов'янська, де виконував пріоритетні стратегічні завдання.

«Саме цей досвід іще раз підтвердив, що ефективна поліція — це насамперед відповідальність, дисципліна, готовність діяти в найскладніших обставинах і бути поруч із людьми тоді, коли вони найбільше потребують допомоги», — заявили у поліції.

Нагадаємо, попередника Голубова звільнили після теракту в Києві, під час якого двоє правоохоронці втекли із місця стрілянини, хоч там і залишалися цивільні, зокрема поранена дитина.  

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Київ патрульна поліція

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