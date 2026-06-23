Вища рада правосуддя задовольнила відставки двох суддів та залишила без розгляду заяву Наталії Крючко

ВРП звільнила двох суддів місцевих судів у відставку.

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Вища рада правосуддя (ВРП) 23 червня 2026 року задовольнила заяви про відставку та звільнила з посад двох суддів. Водночас заяву ще однієї судді з Полтави залишено без розгляду.

Звільнені з посад:

Ірина Блажко — суддя Шевченківського районного суду міста Полтави;

Олена Пілюгіна — суддя Харківського районного суду Харківської області.

Заяву судді Подільського районного суду міста Полтави Наталії Крючко про відставку ВРП залишила без розгляду.

Нагадуємо, що раніше Вища рада правосуддя вже приймала рішення про звільнення Наталії Крючко з посади судді Подільського районного суду міста Полтави на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України.

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