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Чи загрожують нові відключення світла: в Укренерго повідомили про зростання споживання та масштабні знеструмлення

10:52, 23 червня 2026
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В Україні через спеку зростає споживання електроенергії, тоді як понад 160 населених пунктів залишилися без світла через негоду, а російські обстріли спричинили нові знеструмлення в кількох областях.
Чи загрожують нові відключення світла: в Укренерго повідомили про зростання споживання та масштабні знеструмлення
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В Україні продовжує зростати споживання електроенергії через спеку, а негода залишила без світла понад 160 населених пунктів. 

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Як повідомили в НЕК «Укренерго», станом на ранок 23 червня рівень споживання електроенергії був на 3,5% вищим, ніж у цей самий час попереднього дня. Причиною стало активне використання кондиціонерів на тлі підвищення температури повітря по всій території України.

Крім того, добовий максимум споживання, зафіксований увечері 22 червня, виявився на 5,3% вищим, ніж аналогічний показник попереднього робочого дня. В «Укренерго» пояснюють це традиційним зростанням енергоспоживання на початку робочого тижня та спекотною погодою в більшості регіонів.

У компанії закликали громадян по можливості переносити використання потужних електроприладів на денний період — з 10:00 до 17:00, коли найбільш ефективно працюють промислові сонячні електростанції.

Водночас російські війська продовжують завдавати ударів по об’єктах цивільної енергетичної інфраструктури. Внаслідок обстрілів на ранок зафіксовані нові знеструмлення у Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Там, де це дозволяє безпекова ситуація, тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Також енергетики ліквідовують наслідки негоди. Через дощі та сильні пориви вітру без електропостачання залишилися понад 160 населених пунктів у Сумській, Київській, Полтавській та Івано-Франківській областях. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням пошкоджених ліній електропередачі.

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