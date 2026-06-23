ИИ обвинили в накрутке цен на бензин: автовладельцы будут судиться с крупными сетями АЗС

Искусственный интеллект обвинили в манипулировании ценами на топливо.

Фото: pymnts.com

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В США группа потребителей из Калифорнии подала предложенный коллективный иск, в котором утверждается, что операторы автозаправочных станций, в том числе Walmart, Marathon Petroleum, BP и 7-Eleven, использовали инструмент ценообразования на основе искусственного интеллекта для незаконного завышения цен на топливо в штате. Об этом говорится в иске, поданном в федеральный суд в Сакраменто.

Согласно жалобе, компании, которые совместно управляют более чем 1700 автозаправочными станциями по всей Калифорнии, использовали алгоритм компании Kalibrate Fuel Systems, который автоматически корректировал цены на основе конфиденциальных данных, передаваемых между участниками системы.

В иске утверждается, что этот инструмент завышал цены на бензин до 22 центов за галлон, а на дизельное топливо — до 33 центов за галлон. Это происходило на фоне того, что в некоторых районах штата цены на топливо уже превышали 7 долларов за галлон во время войны США с Ираном. По данным иска, каждый дополнительный цент за галлон обходится водителям Калифорнии примерно в 134 млн долларов в год.

Это дело является одним из первых, поданных в соответствии с законом AB 325, принятым в Калифорнии в прошлом году, который запрещает использование совместных алгоритмов ценообразования. Как сообщает Bloomberg, истцы требуют возмещения ущерба в соответствии с антимонопольным законодательством Калифорнии для водителей, которые переплачивали за топливо.

В мае подразделение надзора за топливным рынком Калифорнии — Division of Petroleum Market Oversight, независимая структура в составе Энергетической комиссии Калифорнии, направило повестки некоторым владельцам АЗС из-за завышенных цен на топливо.

Иск основан на правовой концепции, которую американские регуляторы развивают на протяжении нескольких лет. Как сообщает PYMNTS, антимонопольное подразделение Министерства юстиции США усилило внимание к совместным платформам ценообразования. Регуляторы считают, что конкуренты, передающие решения по ценам единому алгоритму, могут создавать так называемый «сговор по схеме hub-and-spoke» — когда центральный участник координирует действия конкурентов без их прямого контакта между собой.

Должностные лица Министерства юстиции отмечают, что алгоритмические системы создают большие массивы цифровых доказательств — журналы действий, временные метки и следы данных, которые могут не усложнять, а наоборот упрощать доказывание нарушений.

Калифорнийское дело соответствует именно такой логике. Истцы не утверждают, что операторы АЗС лично договаривались о фиксации цен. Они заявляют, что это за них делал общий инструмент на базе искусственного интеллекта.

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