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На Киевщине ребенок во время купания застрял ногой в металлической конструкции в реке

22:54, 23 июня 2026
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Во время купания нога ребенка 2020 года рождения застряла в металлической конструкции, находившейся под водой.
На Киевщине ребенок во время купания застрял ногой в металлической конструкции в реке
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В городе Узин Белоцерковского района спасатели ГСЧС помогли ребенку, который во время купания попал в опасную ловушку в реке. Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области.

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Инцидент произошел 22 июня. В 17:16 в Службу спасения «101» поступило сообщение о чрезвычайном происшествии на реке Узинка.

Спасатели выяснили, что во время купания нога ребенка 2020 года рождения застряла в металлической конструкции, находившейся под водой. Самостоятельно освободиться ребенок не мог.

С помощью гидравлического инструмента специалисты ГСЧС деблокировали ногу ребенка и успешно освободили его из металлической ловушки.

В ГСЧС в очередной раз призвали граждан быть осторожными во время отдыха возле водоемов и выбирать только специально оборудованные и проверенные места для купания.

Под водой могут находиться скрытые опасные предметы — металлические конструкции, обломки, корни деревьев и другие препятствия, которые представляют угрозу для жизни и здоровья людей.

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дети ГСЧС Киевская область

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