На Харківщині з двору будинку витягнули 500-кілограмову авіабомбу після російського удару

Боєприпас вагою 500 кілограмів впав на територію приватного домоволодіння та зруйнував господарську споруду.

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На Харківщині сапери ДСНС знешкодили 500-кілограмову авіабомбу, яка не вибухнула після російського удару.

У місті Дергачі Харківської області сапери ДСНС знешкодили російську авіаційну бомбу ФАБ-500, яка не здетонувала після удару по населеному пункту. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

За інформацією відомства, боєприпас вагою 500 кілограмів впав на територію приватного домоволодіння та зруйнував господарську споруду.

Після евакуації людей фахівці дістали ФАБ із п’ятиметрової глибини, вивезли на спеціальний майданчик та знищили контрольованим підривом.

У МВС нагадали громадянам про небезпеку вибухонебезпечних предметів та закликали у разі виявлення підозрілих об’єктів не наближатися до них і не торкатися. Про знахідку необхідно негайно повідомляти за телефонами 101, 102 або 112.

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