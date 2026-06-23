Пенсия для государственных служащих: сколько нужно стажа и что необходимо учитывать

В ПФУ разъяснили вопросы пенсионного обеспечения государственных служащих.

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Пенсионное обеспечение государственных служащих регулируется положениями Закона Украины от 09.07.2003 года № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» согласно статье 90 Закона Украины «О государственной службе» от 10.12.2015 № 889. Об этом напомнили в Пенсионном фонде.

В то же время пунктами 10 и 12 раздела XI «Заключительные и переходные положения» Закона № 889 предусмотрено право на назначение пенсии в соответствии со статьей 37 Закона Украины от 16.12.1993 № 3723-XII «О государственной службе», согласно которой пенсия назначается, если по состоянию на 01.05.2016:

лицо имеет не менее 10 лет стажа на должностях, относящихся к соответствующим категориям государственной службы, определенным статьей 25 Закона № 3723-XII и нормативно-правовыми актами Кабинета Министров Украины, а также занимало должность государственного служащего по состоянию на 01.05.2016;

лицо имеет не менее 20 лет стажа на должностях, относящихся к соответствующим категориям государственной службы, определенным статьей 25 Закона № 3723-XII и актами Кабинета Министров Украины, независимо от того, занимало ли оно должность государственного служащего по состоянию на 01.05.2016.

Согласно Порядку назначения пенсий некоторым категориям лиц, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 14.09.2016 № 622, право на назначение пенсии в соответствии со статьей 37 Закона № 3723-XII при наличии страхового стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере, предусмотренного абзацем первым части первой статьи 28 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», и необходимого стажа государственной службы имеют:

мужчины, достигшие возраста 62 года;

женщины, достигшие пенсионного возраста, установленного статьей 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Пенсия государственным служащим назначается с даты обращения за ее назначением, но не ранее даты возникновения соответствующего права, в размере 60 % заработной платы. В расчетную базу включаются все виды выплат, с которых уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование. Для лиц, которые на момент обращения не занимают должность государственного служащего, пенсия определяется исходя из заработной платы государственного служащего соответствующей должности и ранга по последнему месту работы.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 12.07.2024 № 823 «О внесении изменений в Порядок назначения пенсий некоторым категориям лиц» внесены изменения в Порядок № 622 (применяется с 01.01.2024).

В частности, определена процедура назначения пенсий государственным служащим, которые с 1 января 2024 года работали в государственных органах, осуществивших классификацию должностей государственной службы, а также тем, кто не был переведен на должности в соответствии с новым штатным расписанием или уволился до этой даты.

С учетом внесенных изменений были утверждены обновленные формы справок о составляющих заработной платы, необходимых для назначения пенсии государственным служащим (приложения 1–6 к Порядку № 622).

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