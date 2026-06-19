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Андрей Сибига возвращает Польше государственную награду после лишения Владимира Зеленского Ордена Белого Орла

21:38, 19 июня 2026
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Глава МИД Украины назвал решение президента Польши Кароля Навроцкого «стратегической ошибкой».
Андрей Сибига возвращает Польше государственную награду после лишения Владимира Зеленского Ордена Белого Орла
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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена «За заслуги перед Польшей».

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Он заявил, что вернет Польше государственную награду после решения президента Польши Кароля Навроцкого лишить Президента Украины Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.

«Решение лишить Президента Украины ордена Белого орла — это стратегическая ошибка Президента Польши, от которой выигрывает только Москва», — отметил Сибига.

По словам министра, украинская сторона сожалеет, что «эмоции взяли верх в Варшаве» и привели к «неоправданным, импульсивным и пренебрежительным шагам» в отношении Украины.

В связи с этим глава МИД сообщил, что не считает возможным далее сохранять предоставленный ему в октябре 2022 года Командорский крест со звездой Ордена «За заслуги перед Польшей». «В ближайшее время верну его Польше», — подчеркнул он.

Сибига также заявил, что Киев всегда выступал за взаимное уважение даже в сложных исторических вопросах и в течение последних полутора лет работал над урегулированием противоречий между двумя странами. По его словам, Украина содействовала проведению поисково-эксгумационных работ, восстановлению деятельности Конгресса историков и реализации других инициатив, важных для польской стороны.

Министр назвал нынешнее обострение в отношениях контрпродуктивным и выразил надежду на возвращение к равноправному диалогу между Киевом и Варшавой.

«Ни один президент другой страны не будет диктовать нам нашу историю», — подчеркнул Сибига.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Владимира Зеленского Ордена Белого Орла — высшей государственной награды Польши. В канцелярии польского президента сообщили, что соответствующее решение связано с состоянием польско-украинских отношений.

Орден Белого Орла Владимир Зеленский получил 5 апреля 2023 года от тогдашнего президента Польши Анджея Дуды за вклад в укрепление польско-украинского партнерства и сотрудничества между двумя государствами.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об обострении отношений между Варшавой и Киевом из-за присвоения одному из украинских воинских подразделений наименования в честь героев УПА и призвал президентов Украины и Польши к откровенному диалогу.

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Владимир Зеленский

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