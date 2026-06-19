Андрей Сибига возвращает Польше государственную награду после лишения Владимира Зеленского Ордена Белого Орла

Глава МИД Украины назвал решение президента Польши Кароля Навроцкого «стратегической ошибкой».

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена «За заслуги перед Польшей».

Он заявил, что вернет Польше государственную награду после решения президента Польши Кароля Навроцкого лишить Президента Украины Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.

«Решение лишить Президента Украины ордена Белого орла — это стратегическая ошибка Президента Польши, от которой выигрывает только Москва», — отметил Сибига.

По словам министра, украинская сторона сожалеет, что «эмоции взяли верх в Варшаве» и привели к «неоправданным, импульсивным и пренебрежительным шагам» в отношении Украины.

В связи с этим глава МИД сообщил, что не считает возможным далее сохранять предоставленный ему в октябре 2022 года Командорский крест со звездой Ордена «За заслуги перед Польшей». «В ближайшее время верну его Польше», — подчеркнул он.

Сибига также заявил, что Киев всегда выступал за взаимное уважение даже в сложных исторических вопросах и в течение последних полутора лет работал над урегулированием противоречий между двумя странами. По его словам, Украина содействовала проведению поисково-эксгумационных работ, восстановлению деятельности Конгресса историков и реализации других инициатив, важных для польской стороны.

Министр назвал нынешнее обострение в отношениях контрпродуктивным и выразил надежду на возвращение к равноправному диалогу между Киевом и Варшавой.

«Ни один президент другой страны не будет диктовать нам нашу историю», — подчеркнул Сибига.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Владимира Зеленского Ордена Белого Орла — высшей государственной награды Польши. В канцелярии польского президента сообщили, что соответствующее решение связано с состоянием польско-украинских отношений.

Орден Белого Орла Владимир Зеленский получил 5 апреля 2023 года от тогдашнего президента Польши Анджея Дуды за вклад в укрепление польско-украинского партнерства и сотрудничества между двумя государствами.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об обострении отношений между Варшавой и Киевом из-за присвоения одному из украинских воинских подразделений наименования в честь героев УПА и призвал президентов Украины и Польши к откровенному диалогу.

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