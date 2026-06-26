Правительство обновило правила регистрации автомобилей и выдачи водительских удостоверений — изменения

Кабмин меняет правила выдачи водительских удостоверений и регистрации авто: административные процедуры, льготы для пострадавших от войны и новые механизмы проверок.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины постановлением № 779 внес изменения в порядок выдачи водительских удостоверений и регистрации транспортных средств. Изменения охватывают применение Закона «Об административной процедуре», расширение возможностей обжалования решений сервисных центров МВД, автоматизацию проверки данных, а также введение дополнительных льгот для лиц, пострадавших в результате вооружённой агрессии РФ.

Административная процедура и обжалование решений МВД

Одним из ключевых нововведений является прямое закрепление того, что отношения в сфере выдачи водительских удостоверений и регистрации транспортных средств регулируются Законом Украины «Об административной процедуре».

Что изменится:

решения, действия или бездействие работников территориальных сервисных центров МВД могут быть обжалованы в региональный сервисный центр или в суд;

рассмотрение жалоб осуществляется руководителями региональных сервисных центров.

Потеря удостоверения и регистрация транспортного средства

В случае утраты водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства вследствие вооружённой агрессии против Украины лица, признанные пострадавшими и понёсшие имущественный ущерб, освобождаются от оплаты соответствующих административных услуг и стоимости бланков. Для этого необходимо подать заявление (через сервисный центр МВД, электронный кабинет водителя или, при наличии технической возможности, через «Дію») и приложить документ органа досудебного расследования, подтверждающий статус потерпевшего в уголовном производстве.

При оформлении нового водительского удостоверения вместо утраченного или украденного работник сервисного центра МВД проверяет факт предыдущей выдачи документа, а также данные о человеке в государственных реестрах.

Проверка осуществляется через базы МВД, демографический реестр, реестры розыска и лиц, которые лишены или временно ограничены в праве управления. При необходимости также проверяются данные о лицах, которые могли быть незаконно лишены свободы в результате вооружённой агрессии.

Также предусмотрено, что при рассмотрении заявлений о регистрации (перерегистрации), снятии с учёта транспортных средств и оформлении регистрационных документов применяются положения Закона Украины «Об административной процедуре». Решения, действия или бездействие работников сервисных центров МВД могут быть обжалованы в административном порядке в региональный сервисный центр Главного сервисного центра МВД или в суд. Рассмотрение жалоб осуществляется руководителем или иными уполномоченными должностными лицами соответствующего регионального сервисного центра.

В порядке государственной регистрации транспортных средств также предусмотрена возможность подачи и оформления регистрационных документов, в том числе в электронной форме без изготовления на бланке, а также присвоение буквенно-цифровых комбинаций номерных знаков с их выдачей или без выдачи.

Кроме того, установлен специальный порядок перерегистрации транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, признанным безвестно отсутствующими или пропавшими без вести при особых обстоятельствах. Такая перерегистрация осуществляется без изменения собственника по заявлению опекуна над имуществом. В ходе процедуры работник сервисного центра МВД проверяет сведения о назначении опекуна и его статус по данным Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. В случае отмены свидетельства о назначении опекуна или отсутствия транспортного средства в акте описи имущества перерегистрация не проводится.

Также при перерегистрации в свидетельство о регистрации вносится отметка о том, что документ выдан опекуну над имуществом в интересах собственника транспортного средства с указанием его анкетных данных.

В примечаниях к перечню платных услуг исключено упоминание Российской Федерации и установлено, что лица, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооружённой агрессии против Украины, в течение года с даты решения комиссии однократно освобождаются от оплаты отдельных административных услуг, включая перерегистрацию транспортного средства и выдачу водительского удостоверения вместо утраченного. Стоимость бланков в таких случаях не взимается.

В период военного положения также уточнено, что к управлению транспортными средствами категорий C и C1 допускаются лица с водительским удостоверением категории B, а право управления транспортными средствами категории CE предоставляется только после прохождения переподготовки и сдачи практического экзамена в территориальном сервисном центре МВД.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что водители могут получить водительское удостоверение в электронной форме. Сделать это можно лично в любом удобном сервисном центре МВД, онлайн через Кабинет водителя или через приложение «Дія». После завершения процедуры электронное удостоверение автоматически отображается в цифровых сервисах.