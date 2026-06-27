С 3 августа косметика и парфюмерия могут подорожать, а часть брендов — исчезнуть из продажи

Новые правила для косметики могут изменить украинский рынок уже с начала августа.

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В Украине зарегистрировали петицию с призывом отсрочить введение в действие Технического регламента на косметическую продукцию и доработать его. Автор обращения предупреждает, что запланированное на 3 августа 2026 года полноценное введение новых требований может привести к сокращению ассортимента косметики, росту цен, закрытию части магазинов и дополнительным расходам для производителей и импортеров.

В то же время сам Технический регламент призван гармонизировать украинские правила с европейскими стандартами, усилить контроль за безопасностью косметики и установить единые требования для всех участников рынка.

Именно практическое применение этих норм и стало предметом дискуссии, которая вылилась в публичную петицию.

Почему просят отсрочить Технический регламент на косметическую продукцию

3 августа 2026 года завершается двухлетний переходный период действия Технического регламента на косметическую продукцию, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 20 января 2021 года №65. С этой даты вся косметическая продукция, которая впервые будет вводиться в обращение на украинском рынке, должна соответствовать новым требованиям.

Автор петиции подчеркивает, что введение Технического регламента является важным шагом для обеспечения высокого уровня защиты здоровья человека. Вместе с тем, по его мнению, механизм реализации новых требований уже привел к ряду негативных последствий как для участников косметического рынка, так и для потребителей.

Какие проблемы для бизнеса и покупателей называют в петиции

В обращении отмечается, что из ассортимента магазинов уже начинают исчезать косметические бренды, которые не имеют эксклюзивных представителей в Украине. Из-за отсутствия необходимой документации такая продукция не может пройти процедуру нотификации официальными импортерами. Прежде всего это касается косметики бюджетного сегмента, которая пользуется значительным спросом среди украинских потребителей.

Кроме того, утверждается, что высокая стоимость сертификации и экспертных исследований приводит к сокращению ассортимента украинских производителей косметики. По словам автора, отдельные бренды уже прекращают деятельность из-за невозможности выполнить новые требования.

Также прогнозируется, что после окончательного введения Технического регламента на рынке останется преимущественно продукция дорогого сегмента либо косметика существенно подорожает, что негативно скажется на покупателях.

В петиции также обращают внимание на сообщения в социальных сетях о возможном массовом закрытии магазинов, деятельность которых основана на собственном импорте или продаже образцов косметической и парфюмерной продукции.

По мнению автора, это может привести к сокращению рабочих мест и уменьшению налоговых поступлений в государственный бюджет.

Какие недостатки регламента, по мнению автора, требуют доработки

Технический регламент разработан на основе Регламента Европейского Союза №1223/2009 о косметической продукции. Вместе с тем, как отмечает автор, косметика, уже сертифицированная в ЕС, не может реализовываться в Украине без прохождения повторной экспертизы.

Также обращается внимание, что хотя документ был утвержден еще в 2021 году, фактическая реализация его положений государственными органами началась лишь в декабре 2025 года. За это время, как утверждается в обращении, практическое применение новых требований выявило ряд коллизий и пробелов в нормативном регулировании.

Отдельно импортеры и производители сообщают о высокой стоимости экспертных исследований, что связано со значительным спросом на такие услуги, нехваткой специалистов и ограниченным временем для выполнения новых требований.

Автор обращения считает, что сокращение ассортимента косметики в Украине будет стимулировать развитие услуг байеров, закупку товаров в европейских интернет-магазинах и ввоз косметики в беспошлинных международных посылках, что может привести к потерям государственного бюджета.

Что предлагают в петиции

Указывается, что введение в действие требований Технического регламента в нынешних условиях может ухудшить положение украинского бизнеса и потребителей, а также сократить поступление налогов в государственный бюджет.

В связи с этим правительство просят отсрочить введение в действие Технического регламента на косметическую продукцию и доработать его.

Петиция №41/010197-26эп зарегистрирована 26 июня 2026 года. На момент публикации до завершения сбора подписей оставалось 92 дня.

Что предусматривает Технический регламент на косметическую продукцию

Технический регламент на косметическую продукцию был утвержден постановлением Кабинета Министров Украины №65 от 20 января 2021 года. Документ гармонизирует украинское законодательство с Регламентом Европейского Союза №1223/2009 и устанавливает единые правила производства, импорта, продажи и государственного контроля косметической продукции. Его принятие было призвано не только приблизить украинские нормы к европейским, но и повысить уровень безопасности косметики, а также обновить устаревшие правила регулирования отрасли.

До 3 августа 2026 года действовал переходный период, в течение которого разрешалось реализовывать продукцию, введенную в обращение до этой даты. После его завершения все новые косметические товары, которые будут выводиться на украинский рынок, должны соответствовать требованиям Технического регламента.

Какие новые требования устанавливаются для производителей и импортеров

Одним из ключевых изменений стал отказ от разрешительной системы. Вместо получения отдельных разрешений производители или импортеры должны пройти процедуру нотификации — уведомить компетентный орган о введении продукции в обращение через специальный электронный портал. Вместе с тем ответственность бизнеса за безопасность продукции значительно усиливается.

Для каждого косметического продукта должно быть определено ответственное лицо — производитель, импортер или уполномоченный представитель. Именно оно отвечает за соответствие продукции требованиям законодательства, формирование технической документации, оценку безопасности товара, а также его отзыв с рынка в случае необходимости.

Каждый косметический продукт должен иметь информационный файл, содержащий данные о составе продукции, технологии производства, результатах лабораторных исследований, оценке безопасности, доказательствах заявленных свойств и полный комплект технической документации. Этот файл необходимо хранить не менее десяти лет после введения в обращение последней партии продукции.

Как будут контролировать косметическую продукцию

Регламент вводит полноценный государственный рыночный надзор за косметической продукцией. Его будет осуществлять Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Проверки могут проводиться во время таможенного оформления товаров, в магазинах, на складах, в интернет-магазинах, салонах красоты, клиниках и других местах реализации или использования косметики. Если продукция признается опасной или не соответствующей установленным требованиям, ее могут изъять из обращения либо отозвать, а к операторам рынка применить штрафные санкции.

Какие требования устанавливаются к косметической продукции

Новые правила значительно усиливают требования к составу косметики, ее маркировке и подтверждению безопасности. Регламент расширяет перечень запрещенных веществ, определяет списки разрешенных консервантов, красителей и ультрафиолетовых фильтров, а также устанавливает отдельные требования к наноматериалам и другим потенциально опасным компонентам.

Перед введением в продажу каждый косметический продукт должен пройти оценку безопасности, которую проводит квалифицированный эксперт с соответствующим медицинским или фармацевтическим образованием. По ее результатам составляется отчет о безопасности, который является обязательной частью технической документации. Кроме того, производители должны подтверждать все заявленные свойства косметики соответствующими исследованиями или другими доказательствами.

Регламент также предусматривает обязательное внедрение надлежащей производственной практики (GMP), устанавливает новые требования к маркировке продукции и возлагает дополнительные обязанности не только на производителей и импортеров, но и на распространителей косметики.

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