  1. В Украине

В Киеве из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи умер мужчина — полиция

18:01, 26 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В полиции сообщили, что медик не провел в полном объеме необходимые обследования пациента и не выявил опасные повреждения, которые впоследствии привели к смерти мужчины.
В Киеве из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи умер мужчина — полиция
Фото: zn.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Деснянском районе Киева из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи в больнице умер 43-летний мужчина. В настоящее время полицейские сообщили врачу о подозрении. Об этом сообщила столичная полиция.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«По данным следствия, в одно из медицинских учреждений Киева обратился 43-летний мужчина с травмой грудной клетки. После осмотра и проведения части обследований врач-хирург диагностировал у мужчины перелом ребра и рану локтевого сустава. Показаний для госпитализации медик не выявил, назначил только обезболивающую и противовоспалительную терапию и рекомендовал дальнейшее лечение по месту жительства.

Однако уже через два дня мужчина умер. Согласно заключению судебно-медицинских экспертиз, причиной смерти стала закрытая травма грудной клетки с переломами ребер, повреждением плевры и легкого, что привело к развитию тяжелых осложнений и интоксикации организма», — заявили в полиции.

В ходе следствия установлено, что на момент обращения пациент нуждался в проведении дополнительных обследований, однако необходимый объем медицинской помощи предоставлен не был. По выводам экспертов, своевременное выявление повреждений и надлежащее лечение могли предотвратить наступление смерти пациента.

Следователи сообщили врачу-хирургу о подозрении по ч. 1 ст. 140 УК Украины — ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия для больного. Врачу грозит до двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком до пяти лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Киев

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Миллиард гривен за «пытки правосудием»: Верховный Суд разъяснил пределы ответственности судей

Почему нельзя подать иск против суда за проигранное дело.

Налоги для инвесторов могут снизить до 5%: в Раде предлагают альтернативные стимулы для вложений в украинский бизнес

Законопроект предусматривает пониженную ставку НДФЛ для отдельных инвестиционных доходов и отмену обязанности подавать декларацию для части инвесторов.

РСУ предоставит разъяснение относительно конфликта интересов по обращению судьи Верховного Суда Михаила Смоковича

Совет судей Украины рассмотрел заявление судьи Верховного Суда Михаила Смоковича и принял решение о предоставлении разъяснения относительно наличия или отсутствия конфликта интересов в его деятельности.

Совет судей согласовал увеличение количества помощников для первых трех судов

Совет судей поддержал решения собраний судей трех районных судов — в Киеве, Одессе и Запорожье — относительно увеличения количества помощников до двух на одного судью.

Рада судей Украины начала подготовку к ХХІ внеочередному съезду судей

Члены Рады судей Украины утвердили составы организационных комитетов по подготовке и проведению совместных собраний судей местных общих судов в рамках подготовки к предстоящему ХХІ внеочередному съезду судей Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]