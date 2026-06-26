В Киеве из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи умер мужчина — полиция

В полиции сообщили, что медик не провел в полном объеме необходимые обследования пациента и не выявил опасные повреждения, которые впоследствии привели к смерти мужчины.

Фото: zn.ua

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В Деснянском районе Киева из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи в больнице умер 43-летний мужчина. В настоящее время полицейские сообщили врачу о подозрении. Об этом сообщила столичная полиция.

«По данным следствия, в одно из медицинских учреждений Киева обратился 43-летний мужчина с травмой грудной клетки. После осмотра и проведения части обследований врач-хирург диагностировал у мужчины перелом ребра и рану локтевого сустава. Показаний для госпитализации медик не выявил, назначил только обезболивающую и противовоспалительную терапию и рекомендовал дальнейшее лечение по месту жительства.

Однако уже через два дня мужчина умер. Согласно заключению судебно-медицинских экспертиз, причиной смерти стала закрытая травма грудной клетки с переломами ребер, повреждением плевры и легкого, что привело к развитию тяжелых осложнений и интоксикации организма», — заявили в полиции.

В ходе следствия установлено, что на момент обращения пациент нуждался в проведении дополнительных обследований, однако необходимый объем медицинской помощи предоставлен не был. По выводам экспертов, своевременное выявление повреждений и надлежащее лечение могли предотвратить наступление смерти пациента.

Следователи сообщили врачу-хирургу о подозрении по ч. 1 ст. 140 УК Украины — ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия для больного. Врачу грозит до двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком до пяти лет.

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