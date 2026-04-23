Гуманітарні автобуси можуть вивести на маршрути через проблеми з транспортом: в Раді готують зміни

У Раді пропонують дозволити використання гуманітарних автобусів для міжміських і приміських пасажирських перевезень у період воєнного стану.

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував парламенту ухвалити за основу законопроєкт №15102, який змінює правила використання транспортних засобів, отриманих як гуманітарна допомога, для пасажирських перевезень в умовах воєнного стану.

Проблема, яку покликаний вирішити законопроєкт, полягає у нормативній неузгодженості між Законом України «Про гуманітарну допомогу» та Законом України «Про автомобільний транспорт» щодо кола суб’єктів і умов використання таких транспортних засобів для організації пасажирських перевезень під час воєнного стану.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про автомобільний транспорт», організація пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального користування покладається на органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах їх повноважень. Водночас чинні положення абзацу другого пункту 3-9 та пункту 3-10 статті 15 Закону України «Про гуманітарну допомогу» не повністю узгоджуються з цією моделлю розподілу повноважень, оскільки звужують коло суб’єктів, які можуть використовувати транспортні засоби, отримані як гуманітарна допомога, для здійснення перевезень.

На практиці це створює ускладнення для використання автобусів, переданих як гуманітарна допомога, зокрема суб’єктами господарювання комунальної власності, які утворені органами місцевого самоврядування. Йдеться про перевезення пасажирів, у тому числі пільгових категорій громадян, на міжміських і приміських маршрутах загального користування, організацію яких забезпечують органи державної влади, насамперед обласні державні адміністрації.

Що пропонує законопроєкт

У зв’язку з цим законопроєкт №15102 пропонує уточнення статті 15 Закону «Про гуманітарну допомогу».

Зокрема, в абзаці другому пункту 3-9 пропонується замінити перелік «комунальні підприємства або господарські товариства, 100 % акцій (часток) яких належать територіальним громадам, що утворені шляхом заснування або перетворення комунальних підприємств і є їх правонаступниками» на формулювання «суб’єкти господарювання комунальної власності, які утворені органами місцевого самоврядування».

Також у пункті 3-10 після слів «організацію яких забезпечують» пропонується додати слова «органи виконавчої влади та».

Законопроєкт має розширити можливості використання вже наданих гуманітарних автобусів для забезпечення транспортної доступності населення в умовах воєнного стану, коли регулярні перевезення часто є нестабільними або обмеженими.

Водночас у процесі експертизи документ викликав зауваження.

Головне управління, розглянувши проєкт, висловило зауваження. Оскільки, у чинній редакції ч. 3 п.9 ст. 15 Закону «Про гуманітарну допомогу» передбачає, що в період воєнного стану та протягом 12 місяців після його припинення набувачами гуманітарної допомоги для перевезення пасажирів можуть бути комунальні підприємства або господарські товариства, 100% акцій (часток) яких належать територіальним громадам і які є правонаступниками комунальних підприємств.

Проєкт пропонує замінити це формулювання на «суб’єкти господарювання комунальної власності, які утворені органами місцевого самоврядування».

Водночас у висновку зазначається, що у проєкті не визначено зміст цього поняття, що суперечить принципу правової визначеності та може призвести до різного тлумачення норми. Також не зрозуміло, як запропонований термін співвідноситься з уже чинним визначенням у Законі України «Про відкритість використання публічних коштів», де регулюються суб’єкти господарювання державної і комунальної власності та їх різні організаційно-правові форми.

Зокрема, Дослідницька служба Верховної Ради України зазначила, що законопроєкт є актуальним, але потребує техніко-юридичного доопрацювання для узгодження термінології. Втім, експерти звернули увагу на словосполуку «суб’єкти господарювання комунальної власності, які утворені органами місцевого самоврядування». Вона вважається некоректною.

У Дослідницькій службі пояснили, що відповідно до статті 60 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» такі суб’єкти (комунальні підприємства) створюються саме органами місцевого самоврядування або уповноваженими ними органами на базі комунальної власності. Тому додаткове уточнення про те, що вони «утворені органами місцевого самоврядування», є зайвим і не відповідає принципу єдності термінології законодавства.

Попри ці застереження, більшість залучених органів виконавчої влади, включно з Міністерством фінансів та низкою профільних відомств, не висловили заперечень або підтримали ініціативу. Міністерство юстиції водночас наголосило на необхідності врахування позиції профільних соціальних органів перед остаточним ухваленням.

За результатами розгляду Комітет підтримав документ і рекомендував включити його до порядку денного та ухвалити в першому читанні. Відповідну постанову вже зареєстровано у Верховній Раді.

