Штраф чи в’язниця – яка відповідальність за порушення правил мобілізації

Порушення правил обліку та неявка за повісткою тягнуть різні види відповідальності — від штрафів до ув’язнення.

Держава має законне право залучати громадян до оборони, а громадяни зобов’язані виконувати ці вимоги. Водночас відповідальність за порушення законодавства передбачена як у адміністративній, так і в кримінальній площині. Про це повідомили у Київському міському ТЦК та СП.

Адміністративна відповідальність

Йдеться, зокрема, про неявку до територіального центру комплектування без поважних причин, порушення правил військового обліку та несвоєчасне оновлення персональних даних.

У ТЦК нагадали норми Кодексу України про адміністративні правопорушення:

— стаття 210 КУпАП — порушення правил військового обліку;

— стаття 210-1 КУпАП — порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Кримінальна відповідальність

Окремо вказано, що умисне ухилення від призову під час мобілізації тягне за собою більш сувору відповідальність, включно з обмеженням або позбавленням волі.

У повідомленні наведено відповідні статті Кримінального кодексу України:

— стаття 335 КК України — ухилення від призову на строкову військову службу та службу офіцерського складу;

— стаття 336 КК України — ухилення від мобілізації в особливий період;

— стаття 336-1 КК України — ухилення від служби цивільного захисту;

— стаття 336-2 КК України — ухилення від прийняття на військову службу за контрактом;

— стаття 337 КК України — ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів.

Поважні причини неявки

У ТЦК підкреслили, що відповідальність настає не за сам факт мобілізації, а за порушення конкретних вимог закону. Водночас передбачені поважні причини неявки — зокрема стан здоров’я, сімейні обставини та інші підстави, які мають бути документально підтверджені.

Закон і рівність перед ним

У повідомленні також зазначено, що мобілізація є питанням не лише обороноздатності, а й рівності перед законом. За однакового застосування правил, як наголошують у ТЦК, підвищується довіра в суспільстві.

Громадянам радять знати свої права та обов’язки, оскільки виконання закону розглядається не лише як уникнення відповідальності, а й як внесок у захист держави.

