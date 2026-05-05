Сколько времени дается на явку в ТЦК после получения повестки – разъяснение

В ТЦК разъяснили порядок вручения повесток, сроки явки и ответственность за неявку.

Повестки и явка в территориальные центры комплектования и социальной поддержки во время мобилизации регулируются установленными правилами. Об этом сообщает Сумской областной ТЦК и СП.

Как вручают повестки

Вызов в ТЦК осуществляется повесткой, которую могут вручить лично или отправить по почте. Она может быть как бумажной, так и сформированной через государственный реестр. Оба варианта имеют одинаковую юридическую силу.

Повестка направляется по адресу проживания или регистрации. В случае получения заказного письма его необходимо забрать в течение трех дней.

Сроки явки в ТЦК

После получения повестки определяются сроки явки:

до 7 суток — для жителей областных центров;

до 10 суток — для жителей других населенных пунктов.

Что делать в случае невозможности явиться

Если гражданин не может прибыть в назначенное время, он обязан сообщить об этом ТЦК в течение трех дней и документально подтвердить причину.

К уважительным причинам относятся болезнь, стихийные бедствия, военные действия, смерть близких родственников и другие объективные обстоятельства.

Ответственность за неявку

В случае неявки без уважительных причин предусмотрен административный штраф. Также возможно объявление в розыск. При систематическом уклонении наступает уголовная ответственность.

Игнорирование призыва на военную службу наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет в соответствии со статьёй 336 Уголовного кодекса Украины.

