Сколько времени дается на явку в ТЦК после получения повестки – разъяснение
Повестки и явка в территориальные центры комплектования и социальной поддержки во время мобилизации регулируются установленными правилами. Об этом сообщает Сумской областной ТЦК и СП.
Как вручают повестки
Вызов в ТЦК осуществляется повесткой, которую могут вручить лично или отправить по почте. Она может быть как бумажной, так и сформированной через государственный реестр. Оба варианта имеют одинаковую юридическую силу.
Повестка направляется по адресу проживания или регистрации. В случае получения заказного письма его необходимо забрать в течение трех дней.
Сроки явки в ТЦК
После получения повестки определяются сроки явки:
- до 7 суток — для жителей областных центров;
- до 10 суток — для жителей других населенных пунктов.
Что делать в случае невозможности явиться
Если гражданин не может прибыть в назначенное время, он обязан сообщить об этом ТЦК в течение трех дней и документально подтвердить причину.
К уважительным причинам относятся болезнь, стихийные бедствия, военные действия, смерть близких родственников и другие объективные обстоятельства.
Ответственность за неявку
В случае неявки без уважительных причин предусмотрен административный штраф. Также возможно объявление в розыск. При систематическом уклонении наступает уголовная ответственность.
Игнорирование призыва на военную службу наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет в соответствии со статьёй 336 Уголовного кодекса Украины.
