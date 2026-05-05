Скільки часу є на явку до ТЦК після отримання повістки – роз’яснення

У ТЦК пояснили порядок вручення повісток, строки явки та відповідальність за неявку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Повістки та явка до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час мобілізації регулюються визначеними правилами. Про це повідомляє Сумський обласний ТЦК та СП.

Як вручають повістки

Виклик до ТЦК здійснюється повісткою, яку можуть вручити особисто або надіслати поштою. Вона може бути як паперовою, так і сформованою через державний реєстр. Обидва варіанти мають однакову юридичну силу.

Повістка надсилається за адресою проживання або реєстрації. У разі надходження рекомендованого листа його необхідно отримати протягом трьох днів.

Строки явки до ТЦК

Після отримання повістки визначаються строки явки:

до 7 діб — для мешканців обласних центрів;

до 10 діб — для мешканців інших населених пунктів.

Що робити у разі неможливості з’явитися

Якщо громадянин не може прибути у визначений час, він зобов’язаний повідомити про це ТЦК протягом трьох днів та документально підтвердити причину.

До поважних причин відносять хворобу, стихійні лиха, воєнні дії, смерть близьких родичів та інші об’єктивні обставини.

Відповідальність за неявку

У разі неявки без поважних причин передбачено адміністративний штраф. Також можливе оголошення у розшук. При систематичному ухиленні настає кримінальна відповідальність.

Ігнорування бойової повістки карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років відповідно до статті 336 Кримінального кодексу України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.