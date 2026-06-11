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Омбудсмен Лубинец заявил о случае незаконного удержания человека в ТЦК 50 дней

17:11, 11 июня 2026
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Дмитрий Лубинец заявил, что в ходе проверок ТЦК и СП был зафиксирован случай незаконного удержания человека в течение 50 дней.
Омбудсмен Лубинец заявил о случае незаконного удержания человека в ТЦК 50 дней
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Тема так называемой «бусификации» и законности действий сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки остается одной из наиболее резонансных в обществе. На этом фоне в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за незаконное задержание и удержание граждан в помещениях ТЦК. За такие действия предлагается установить наказание до 7 лет лишения свободы.

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Основанием для законодательной инициативы стали многочисленные сообщения о незаконном задержании и удержании граждан во время мобилизационных мероприятий. О наличии проблемы свидетельствуют и результаты проверок Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Так, Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что во время посещения помещений ТЦК и СП представители его офиса выявляли граждан, которые находились там от одной до нескольких недель без понятного правового статуса.

По его словам, самый длительный зафиксированный случай незаконного пребывания человека в помещении ТЦК и СП составил 50 дней. При этом должностные лица не могли должным образом объяснить основания такого удержания и причины, по которым гражданам фактически не позволяли покинуть помещение.

«Наиболее длительным зафиксированным на сегодняшний день сроком пребывания, незаконного пребывания человека в помещениях ТЦК и СП, является 50 дней. И когда мы начали спрашивать, на каком основании вы задерживаете этих граждан, никто даже не мог объяснить, что происходит и почему людям элементарно не дают возможности просто выйти», — сказал Лубинец.

Напомним, Ивано-Франковский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска мужчины, который оспаривал мобилизацию, утверждая, что его доставили в ТЦК без вручения повестки и в тот же день направили на ВВК и призвали на военную службу.

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Украина омбудсмен ТЦК мобилизация Дмитрий Лубинец

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