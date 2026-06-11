Омбудсман Лубінець заявив про випадок незаконного утримання людини в ТЦК 50 днів

Дмитро Лубінець заявив, що під час перевірок ТЦК та СП було зафіксовано випадок незаконного утримання людини протягом 50 днів.

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Тема так званої «бусифікації» та законності дій працівників територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки залишається однією з найбільш резонансних у суспільстві. На цьому тлі у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за незаконне затримання та утримання громадян у приміщеннях ТЦК. За такі дії пропонується встановити покарання до 7 років позбавлення волі.

Підставою для законодавчої ініціативи стали численні повідомлення про незаконне затримання та утримання громадян під час мобілізаційних заходів. Про проблему свідчать і результати перевірок Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Так, Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що під час відвідування приміщень ТЦК та СП представники його офісу виявляли громадян, які перебували там від одного до кількох тижнів без зрозумілого правового статусу.

За його словами, найдовший зафіксований випадок незаконного перебування людини у приміщенні ТЦК та СП становив 50 днів. При цьому посадові особи не могли належним чином пояснити підстави такого утримання та причини, через які громадянам фактично не дозволяли залишити приміщення.

"Найбільш довгим зафіксованим станом на сьогодні терміном перебування, незаконного перебування людини в приміщеннях ТЦК та СП, — це 50 днів. І коли ми почали запитувати, на якій підставі ви затримуєте цих громадян, ніхто навіть не міг пояснити, що відбувається, і чому людям не дають елементарно можливість просто вийти", - сказав Лубінець.

Нагадаємо, Івано-Франківський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову чоловіка, який оскаржував мобілізацію, стверджуючи, що його доставили до ТЦК без вручення повістки та того ж дня направили на ВЛК і призвали на військову службу.

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