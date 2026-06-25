Штраф Гоструда за неоформленных работников: Верховный Суд объяснил, когда его нельзя отменять

Верховный Суд сформулировал новые ориентиры в спорах о штрафах за использование труда неоформленных работников.

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Верховный Суд в составе Кассационного административного суда сформулировал ряд важных правовых выводов относительно применения штрафов за использование труда неоформленных работников, оценки повторности нарушения, разграничения трудовых и гражданско-правовых отношений, доказательственного значения видеозаписей во время проверок Гоструда и последствий процессуальных нарушений при наложении финансовых санкций.

В рассматриваемом деле Гоструд наложил на предприятие штраф в размере 3,36 млн грн, посчитав, что работодатель повторно допустил к работе 14 человек без надлежащего оформления трудовых отношений. Суды первой и апелляционной инстанций признали постановление контролирующего органа противоправным, однако Верховный Суд пришел к выводу, что они неполно исследовали обстоятельства дела, неправильно применили нормы права и преждевременно отменили штраф. Дело направлено на новое рассмотрение.

Обстоятельства дела

В апреле 2024 года Гоструд провел внеплановую проверку предприятия, по результатам которой составил акт и вынес предписание об устранении нарушений трудового законодательства.

После этого инспекторы провели повторное внеплановое мероприятие для проверки выполнения предписания. По его результатам контролирующий орган пришел к выводу, что предприятие продолжает использовать труд неоформленных охранников на объектах АО «Укрпочта», в связи с чем наложил штраф в размере 3,36 млн грн.

Предприятие обжаловало постановление, ссылаясь, в частности, на то, что часть лиц невозможно надлежащим образом идентифицировать, с семью лицами были заключены гражданско-правовые договоры, Гоструд не доказал фактическое существование трудовых отношений, а также допустил процессуальные нарушения при рассмотрении дела о наложении штрафа.

Почему предыдущие суды отменили штраф

Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили иск предприятия.

Они исходили из того, что Гоструд не доказал повторность нарушения, не подтвердил надлежащими доказательствами фактический допуск лиц к работе без оформления трудовых отношений, а видеозаписи и другие материалы проверки не позволяют достоверно установить, кто именно работал на предприятии. Кроме того, отдельные лица в постановлении о наложении штрафа были указаны только по имени, что, по мнению судов, не давало возможности их надлежащим образом идентифицировать.

Что не учли суды, по мнению Верховного Суда

Верховный Суд пришел к выводу, что суды предыдущих инстанций неполно установили фактические обстоятельства дела, не исследовали все необходимые доказательства и преждевременно признали постановление Гоструда противоправным.

Повторность нарушения не зависит от решения в отношении директора

Верховный Суд подчеркнул, что повторность нарушения, предусмотренная абзацем третьим части второй статьи 265 КЗоТ, связывается с повторным совершением работодателем того же вида нарушения в течение двух лет со дня его первоначального выявления уполномоченным органом, а не с наличием судебного решения о привлечении руководителя предприятия к административной ответственности.

Поэтому возвращение материалов административного дела в отношении руководителя для надлежащего оформления само по себе не свидетельствует об отсутствии повторности.

Необжалованное предписание имеет юридическое значение

Кассационный административный суд обратил внимание, что предписание Гоструда является индивидуальным административным актом, на который распространяется презумпция правомерности. Если такое предписание не обжаловано и не отменено, оно является действующим и обязательным к исполнению.

Вместе с тем необжалование предписания не освобождает суд от обязанности исследовать его содержание. Именно суд должен установить, какое первоначальное нарушение было зафиксировано, выполнены ли требования предписания и могут ли эти обстоятельства свидетельствовать о повторности нарушения.

При этом Верховный Суд подчеркнул, что законность самого предписания не является предметом такого спора, если оно не было отдельно обжаловано. В рамках рассмотрения дела суд должен исследовать его лишь как доказательство первоначального нарушения и предпосылку для оценки повторности.

Название договора не определяет характер правоотношений

Верховный Суд подтвердил свою сложившуюся практику относительно разграничения трудовых и гражданско-правовых отношений.

Решающим является не название заключенного договора, а фактическое содержание правоотношений. Если лицо систематически выполняет трудовую функцию, работает по установленному графику, подчиняется работодателю и получает вознаграждение за процесс труда, такие отношения могут быть трудовыми независимо от того, что стороны оформили их гражданско-правовым договором.

Для охранной деятельности действуют особые подходы

Суд напомнил свою ранее сформированную правовую позицию, согласно которой функции персонала охраны не могут выполняться на основании гражданско-правовых договоров, если фактически речь идет о трудовых отношениях.

При новом рассмотрении суд должен установить, осуществляло ли предприятие охранную деятельность на основании соответствующей лицензии, какие именно функции выполняли привлеченные лица и соответствовали ли они признакам персонала охраны в понимании специального законодательства.

Видеозаписи необходимо оценивать вместе с другими доказательствами

Верховный Суд подчеркнул, что видеозаписи, сделанные инспекторами труда во время проверки, являются электронными доказательствами и должны оцениваться в совокупности с другими доказательствами.

Предыдущие суды не воспроизвели эти записи непосредственно при рассмотрении дела и фактически отклонили их без надлежащего анализа.

При этом даже если отдельные лица на видео неправильно называли местонахождение либо другие реквизиты предприятия, это само по себе не опровергает их объяснений относительно выполнения работы, графика дежурств, получения вознаграждения и лица, которое координировало их работу.

Вместе с тем Верховный Суд отметил, что неполная идентификация отдельных лиц сама по себе не означает недоказанность факта использования неоформленного труда, если этот факт подтверждается другими надлежащими доказательствами, в частности видеозаписями и объяснениями самих лиц.

Суд также обратил внимание, что именно отсутствие оформленных трудовых отношений нередко является составляющей механизма скрытого трудоустройства. Поэтому факт использования неоформленного труда не может подтверждаться исключительно бумажными документами работодателя, а должен устанавливаться на основании оценки всей совокупности доказательств.

Не каждое процессуальное нарушение отменяет решение Гоструда

Отдельный блок правовых выводов касается процессуальных гарантий.

Верховный Суд отметил, что не каждое процессуальное нарушение является самостоятельным основанием для отмены решения административного органа. Суд должен установить, было ли такое нарушение существенным, то есть могло ли оно реально повлиять на содержание решения либо лишить лицо возможности эффективно защитить свои права.

Такой подход соответствует положениям Закона «Об административной процедуре», который предусматривает, что нарушение административной процедуры не влечет автоматической противоправности административного акта, если оно не повлияло и не могло повлиять на правильность разрешения дела по существу.

Верховный Суд также обратил внимание, что юридическое лицо должно обеспечить получение корреспонденции по своему официальному адресу, а риск ее неполучения возлагается именно на адресата, если контролирующий орган надлежащим образом направил соответствующие документы.

Что решил Верховный Суд

Кассационный административный суд пришел к выводу по делу № 160/31220/24, что суды первой и апелляционной инстанций не исследовали все существенные обстоятельства дела, не дали надлежащей оценки доказательствам и преждевременно отменили постановление Гоструда.

В связи с этим Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу Гоструда, отменил решения судов первой и апелляционной инстанций и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Вместе с тем Верховный Суд не решал вопрос о законности самого штрафа по существу. Суд лишь констатировал, что предыдущие инстанции неполно выяснили обстоятельства дела и не исследовали все необходимые доказательства. Окончательную оценку законности постановления о наложении штрафа должен дать суд первой инстанции при новом рассмотрении дела.

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