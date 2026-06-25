Володимир Зеленський заявив про підготовку Білорусі до можливого розширення агресії проти України
Президент Володимир Зеленський повідомив про нові дані української розвідки, які свідчать про поглиблення проблем із забезпеченням паливом, воєнною логістикою та управлінням на тимчасово окупованому Кримському півострові, а також про підготовчі заходи в Білорусі, що можуть бути пов'язані з потенційним розширенням агресії проти України.
Служба зовнішньої розвідки України отримала матеріали, які свідчать про фактично щоденне погіршення ситуації в окупованому Криму.
«Російська окупаційна адміністрація доволі чітко та недвозначно визнає неможливість вирішити проблеми, що були створені нашими санкціями середньої дальності проти окупанта, а також виконанням плану далекобійних санкцій передусім щодо російської нафтопереробки», – зазначив Зеленський.
Він додав, що аналогічні процеси, за інформацією розвідки, відбуваються й в інших регіонах Росії.
Президент також повідомив, що Україна отримала внутрішню російську документацію щодо оцінки суспільних настроїв у РФ. За його словами, рівень тривожності серед росіян наразі перевищує показники періоду проведення Курської операції та становить понад 50%.
Крім того, за наведеними Зеленським даними, 66% громадян РФ вважають своє фінансове становище складним, а понад 80% очікують неминучої масштабної економічної кризи.
«Абсолютно прозорі показники, які відображають провал путінської воєнної політики», – наголосив Президент.
Окремо Глава держави повідомив про доповідь голови Служби зовнішньої розвідки України Олега Луговського щодо заходів, які реалізуються в Білорусі «під очевидним російським впливом» для підготовки до потенційного розширення агресії проти України.
За словами Зеленського, вздовж українсько-білоруського кордону завершується будівництво дорожньої інфраструктури та баз зберігання боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів на напрямках Кобринь – Ковель, Іванове – Маневичі, Лунинець – Сарни, Речиця – Коростень та Гомель – Чернігів.
Президент зазначив, що, за інформацією української розвідки, у внутрішніх російських документах ці заходи описуються саме в контексті завдань так званої «СВО».
Водночас Зеленський наголосив, що Україна вже передала Білорусі необхідні сигнали щодо такої діяльності та інших форматів співпраці з Росією, які, за його словами, сприяють затягуванню й масштабуванню війни.
«Білорусь знає, які кроки потрібні з її боку для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена. Кроки, спрямовані до деескалації та миру, мають бути зроблені саме білоруською стороною», – заявив Президент.
Фото: Володимир Зеленський
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