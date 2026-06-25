Володимир Зеленський заявив про підготовку Білорусі до можливого розширення агресії проти України

Президент розкрив дані розвідки про військову інфраструктуру Білорусі біля кордону з Україною.

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Президент Володимир Зеленський повідомив про нові дані української розвідки, які свідчать про поглиблення проблем із забезпеченням паливом, воєнною логістикою та управлінням на тимчасово окупованому Кримському півострові, а також про підготовчі заходи в Білорусі, що можуть бути пов'язані з потенційним розширенням агресії проти України.

Служба зовнішньої розвідки України отримала матеріали, які свідчать про фактично щоденне погіршення ситуації в окупованому Криму.

«Російська окупаційна адміністрація доволі чітко та недвозначно визнає неможливість вирішити проблеми, що були створені нашими санкціями середньої дальності проти окупанта, а також виконанням плану далекобійних санкцій передусім щодо російської нафтопереробки», – зазначив Зеленський.

Він додав, що аналогічні процеси, за інформацією розвідки, відбуваються й в інших регіонах Росії.

Президент також повідомив, що Україна отримала внутрішню російську документацію щодо оцінки суспільних настроїв у РФ. За його словами, рівень тривожності серед росіян наразі перевищує показники періоду проведення Курської операції та становить понад 50%.

Крім того, за наведеними Зеленським даними, 66% громадян РФ вважають своє фінансове становище складним, а понад 80% очікують неминучої масштабної економічної кризи.

«Абсолютно прозорі показники, які відображають провал путінської воєнної політики», – наголосив Президент.

Окремо Глава держави повідомив про доповідь голови Служби зовнішньої розвідки України Олега Луговського щодо заходів, які реалізуються в Білорусі «під очевидним російським впливом» для підготовки до потенційного розширення агресії проти України.

За словами Зеленського, вздовж українсько-білоруського кордону завершується будівництво дорожньої інфраструктури та баз зберігання боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів на напрямках Кобринь – Ковель, Іванове – Маневичі, Лунинець – Сарни, Речиця – Коростень та Гомель – Чернігів.

Президент зазначив, що, за інформацією української розвідки, у внутрішніх російських документах ці заходи описуються саме в контексті завдань так званої «СВО».

Водночас Зеленський наголосив, що Україна вже передала Білорусі необхідні сигнали щодо такої діяльності та інших форматів співпраці з Росією, які, за його словами, сприяють затягуванню й масштабуванню війни.

«Білорусь знає, які кроки потрібні з її боку для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена. Кроки, спрямовані до деескалації та миру, мають бути зроблені саме білоруською стороною», – заявив Президент.

Фото: Володимир Зеленський

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