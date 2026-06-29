  1. В Україні

Військовим платитимуть до 100 тисяч гривень за полонених окупантів: що передбачає постанова Кабміну

17:35, 29 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Військовим платитимуть до 100 тисяч гривень за взяття окупантів у полон та 15 тисяч гривень за знищення живої сили противника — у Міністерстві оборони пояснили, хто має право на додаткові винагороди, коли їх виплачуватимуть і за яких умов.
Військовим платитимуть до 100 тисяч гривень за полонених окупантів: що передбачає постанова Кабміну
фото: Associated Press
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українські військові матимуть право на додаткові грошові винагороди за ліквідацію особового складу російських військ або захоплення противника в полон. Такі виплати запроваджуються в межах першого етапу трансформації Сил оборони. У Міністерстві оборони пояснили, які саме суми передбачені для захисників і захисниць за знищення живої сили ворога та взяття окупантів у полон.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Виплати військовим за знищення окупанта чи взяття в полон

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів від 12 червня 2026 року № 768, військові можуть отримати такі додаткові винагороди: 

  • 100 000 грн – за взяття в полон військовослужбовця противника;
  • 15 000 грн – за знищення живої сили противника.

Якщо противника взяли в полон кілька військових, то сума 100 000 грн розподіляється між ними пропорційно. 

Водночас 15 000 грн за знищеного військового противника у стрілецькому або рукопашному бою виплачуються за умови підтвердження відповідною відеофіксацією. 

Коли виплачуються винагороди за знищення ворога чи взяття в полон

Ці додаткові грошові винагороди виплачуються на підставі наказу командира військової частини разом із основним грошовим забезпеченням.

Наказ видається до 5-го числа в поточному місяці за минулий, і до 20-го числа цього ж поточного місяця здійснюється виплата.

Нові контракти: які терміни служби

Зазначимо, що перший етап трансформації Сил оборони також передбачає можливість підписати контракти з чіткими термінами служби:

  • піхотно-штурмовий – на 14 місяців для цивільних, 10 місяців для чинних військових та  6+ місяців для військових, звільнених зі служби під час дії особливого періоду;
  • бойовий – на 24 місяці;
  • базовий – на 24 місяці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

рф гроші військові Кабінет Міністрів України Україна постанова війна полон військовослужбовці міноборони виплати військовим

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ТЦК переходять на електронні дані: що передбачають нові правила військового обліку для роботодавців

Нові правила військового обліку, що набрали чинності з 27 червня, змінюють порядок працевлаштування, звірки даних і обміну інформацією між підприємствами та ТЦК.

Військовим дозволили переводитися між частинами через онлайн-рапорт: уряд запустив експеримент

Кабінет Міністрів запровадив тримісячний експеримент із цифрового переміщення військовослужбовців ЗСУ між частинами в межах одного корпусу через електронні рапорти.

ЄСПЛ: держава не може блокувати возз'єднання сім'ї біженця через документи, які об'єктивно неможливо отримати

Якщо біженець не може надати документи з причин, що не залежать від нього, держава повинна забезпечити альтернативні способи підтвердження сімейних зв'язків та не затягувати процедуру возз'єднання сім'ї.

Старі КЕП діятимуть до кінця строку сертифікатів: Мінцифри відтермінувало перехід на нові правила генерації електронних підписів

У Мінцифри роз'яснили, як Україна переходитиме на новий стандарт криптографічного захисту «Купина» та що це означатиме для користувачів електронного підпису.

Трудовий договір без помилок: топ-5 запитань, які найчастіше ставлять працівники

Чи можуть змусити підписати строковий договір, коли можна звільнятися без відпрацювання та чим відрізняється ЦПД від трудового договору.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]