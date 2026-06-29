Військовим платитимуть до 100 тисяч гривень за полонених окупантів: що передбачає постанова Кабміну

Військовим платитимуть до 100 тисяч гривень за взяття окупантів у полон та 15 тисяч гривень за знищення живої сили противника — у Міністерстві оборони пояснили, хто має право на додаткові винагороди, коли їх виплачуватимуть і за яких умов.

фото: Associated Press

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Українські військові матимуть право на додаткові грошові винагороди за ліквідацію особового складу російських військ або захоплення противника в полон. Такі виплати запроваджуються в межах першого етапу трансформації Сил оборони. У Міністерстві оборони пояснили, які саме суми передбачені для захисників і захисниць за знищення живої сили ворога та взяття окупантів у полон.

Виплати військовим за знищення окупанта чи взяття в полон

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів від 12 червня 2026 року № 768, військові можуть отримати такі додаткові винагороди:

100 000 грн – за взяття в полон військовослужбовця противника;

15 000 грн – за знищення живої сили противника.

Якщо противника взяли в полон кілька військових, то сума 100 000 грн розподіляється між ними пропорційно.

Водночас 15 000 грн за знищеного військового противника у стрілецькому або рукопашному бою виплачуються за умови підтвердження відповідною відеофіксацією.

Коли виплачуються винагороди за знищення ворога чи взяття в полон

Ці додаткові грошові винагороди виплачуються на підставі наказу командира військової частини разом із основним грошовим забезпеченням.

Наказ видається до 5-го числа в поточному місяці за минулий, і до 20-го числа цього ж поточного місяця здійснюється виплата.

Нові контракти: які терміни служби

Зазначимо, що перший етап трансформації Сил оборони також передбачає можливість підписати контракти з чіткими термінами служби:

піхотно-штурмовий – на 14 місяців для цивільних, 10 місяців для чинних військових та 6+ місяців для військових, звільнених зі служби під час дії особливого періоду;

бойовий – на 24 місяці;

базовий – на 24 місяці.

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