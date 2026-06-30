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1500 долларов только за поиск и приезд работника: сколько стоит бизнесу легально нанять иностранца

07:54, 30 июня 2026
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Дефицит кадров в Украине: работодатели вынуждены сами обучать и адаптировать иностранцев.
1500 долларов только за поиск и приезд работника: сколько стоит бизнесу легально нанять иностранца
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Украинский рынок труда все острее ощущает дефицит кадров, поэтому работодатели все активнее рассматривают возможность привлечения иностранных работников. В то же время одних лишь разрешений на трудоустройство недостаточно — в Украине, как отмечают юристы, не хватает комплексных государственных программ, которые помогали бы иностранцам адаптироваться, а бизнесу — легально и эффективно закрывать кадровый дефицит.

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По имеющейся информации, украинскому рынку труда сейчас не хватает около 4,5 млн работников. В то же время за последний год в Украину въехало более 6 тысяч легальных трудовых мигрантов, хотя до начала полномасштабной войны работодатели ежегодно получали более 20 тысяч разрешений на трудоустройство иностранцев.

Как иностранцев трудоустраивают в Украине

В Комитете НААУ по вопросам инвестиционной деятельности и приватизации отмечают, что предприятия могут привлекать иностранных работников как напрямую, так и через международные агентства, которые занимаются поиском кандидатов и организуют их приезд в Украину. После этого работодатель оценивает, соответствует ли кандидат требованиям предприятия, в частности по профессиональным навыкам, образованию и знанию языка.

В соответствии с Законом Украины «О занятости населения», работодатель должен получить разрешение на применение труда иностранца. Кроме того, иностранец должен находиться на территории Украины на законных основаниях в соответствии с Законом Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства». После этого трудовые отношения оформляются в соответствии с требованиями трудового законодательства.

Государственных программ адаптации, по оценке Комитета, не хватает

Юристы обращают внимание, что в Украине фактически отсутствуют системные государственные программы адаптации иностранных работников.

В качестве примера приводят Германию, где люди, получившие защиту, проходят языковую и социальную адаптацию и получают государственную поддержку для удовлетворения базовых потребностей. В Украине же эти функции нередко вынужден выполнять бизнес.

Работодатели могут обеспечивать иностранных работников переводчиками, организовывать языковые курсы, помогать с жильем и решением бытовых вопросов. В то же время в Комитете подчеркивают, что полностью перекладывать адаптацию иностранцев на бизнес неправильно. По их мнению, работников нужно не только трудоустроить, но и помочь им выучить украинский язык, интегрироваться в общество, ознакомиться с местными традициями и нормами поведения.

Сколько стоит бизнесу легальное привлечение иностранных работников

Во время обсуждения также подняли вопрос рисков нелегальной миграции. В Комитете отмечают, что легальное привлечение иностранного работника требует значительных финансовых затрат.

По приведенным оценкам, только поиск работника и его прибытие в Украину обходятся работодателю как минимум в 1500 долларов. Кроме того, ежемесячные расходы на одного такого работника составляют около 40 тысяч гривен.

Украине нужна комплексная миграционная политика

В Комитете подчеркивают, что Украина традиционно находилась на пути международных миграционных потоков, поэтому вопросы привлечения и интеграции иностранных работников нельзя полностью перекладывать на работодателей.

По мнению представителей Комитета, государство должно разработать и внедрить комплексные программы поддержки и адаптации трудовых мигрантов, а миграционная политика должна быть многоуровневой и учитывать потребности рынка труда, вопросы интеграции, безопасности и соблюдения законодательства.

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