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АП ВАКС скасувала виправдувальний вирок експосадовцю Київської ОДА Сергію Андріяшу і призначила 3 роки ув'язнення

17:48, 29 червня 2026
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Колишнього начальника служби у справах дітей і сім'ї Київської ОДА Сергія Андріяша засудили до трьох років позбавлення волі.
АП ВАКС скасувала виправдувальний вирок експосадовцю Київської ОДА Сергію Андріяшу і призначила 3 роки ув'язнення
Фото з відкритих джерел
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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала виправдувальний вирок колишньому начальнику служби у справах дітей і сім'ї Київської обласної державної адміністрації Сергію Андріяшу та ухвалила новий вирок. Посадовця визнано винуватим у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки для державного бюджету.

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Суд визнав Сергія Андріяша винуватим за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Крім того, його позбавлено права обіймати певні посади строком на один рік і призначено штраф у розмірі 8 500 гривень.

В іншій частині вирок суду першої інстанції залишено без змін.

Ухвала Апеляційної палати ВАКС набрала законної сили з моменту проголошення. Водночас вона може бути оскаржена до Верховного Суду в касаційному порядку протягом трьох місяців.

Що відомо про справу

За матеріалами справи, Службі у справах дітей і сім'ї Київської ОДА було виділено понад 50 млн грн на реалізацію заходів із тимчасового розміщення та розселення внутрішньо переміщених осіб, зокрема сімей із дітьми, на території Київської області.

Слідство встановило, що у 2015–2016 роках тодішній керівник служби використав частину бюджетних коштів на облаштування будівлі, яка перебувала у приватній власності.

За даними слідства, внаслідок таких дій державному бюджету було завдано збитків на суму понад 7 млн грн.

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