Потужна негода накрила Львів: ураганний вітер валить дерева, зриває дахи та затоплює вулиці — відео

Потужні пориви вітру буквально збивають людей з ніг, а вулиці міста стрімко затоплює зливою.

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29 червня Львів накрила потужна негода. Місто опинилося під ударом сильної зливи, грози, граду та шквального вітру, який повалив десятки дерев, пошкодив будівлі та спричинив перебої в русі транспорту.

За повідомленнями місцевих ЗМІ та очевидців, сильні пориви вітру зривають дахи з будівель, а в різних районах міста падають дерева. Зокрема, пошкоджень зазнала будівля однієї з районних адміністрацій.

У соцмережах також публікують відео, на яких видно, як потужні пориви вітру буквально збивають людей з ніг і розносять різні предмети вулицями.

Через інтенсивні опади окремі вулиці міста опинилися під водою. Автомобілі буквально пливуть затопленими дорогами, а деякі мешканці, рятуючись від нещодавньої аномальної спеки, виходять купатися просто на підтоплених вулицях.

У соцмережах також поширюються відео, на яких видно, як ураганний вітер буквально збиває людей з ніг та розносить різні предмети вулицями.

Синоптики попереджали про погіршення погодних умов у західних та північних областях України, де було оголошено жовтий рівень небезпечності.

Мешканців закликають бути максимально обережними: не ховатися під деревами, не наближатися до обірваних електричних дротів і пошкоджених конструкцій, а також без нагальної потреби не виходити на вулицю до завершення негоди.

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